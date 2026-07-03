Eksplozija u Monaku: Policija u Njemačkoj pretresla stan osumnjičene Ukrajinke

'39-godišnju Ukrajinku Anastasiju Berezovsku, sa stanom u najmu u okrugu Main-Taunus, sumnjiči se da je povezana s podmetanjem eksplozivne naprave u Monaku', priopćilo je nadležno državno odvjetništvo u Frankfurtu na Majni.

Stan je po nalogu vlasti u Monaku pretresen još u četvrtak. Interpol 39-godišnju državljanku Ukrajine traži zbog pokušaja ubojstva, postavljanja eksplozivne naprave te članstva u kriminalnoj organizaciji.

Policija polazi od toga da je osumnjičena prilikom postavljanja složene eksplozivne naprave imala pomagače.

Predmeti pronađeni u stanu osumnjičene, koja se nalazi u bijegu, predani su policiji u Monaku.