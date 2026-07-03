troje teško ozlijeđenih

Eksplozija u Monaku: Policija u Njemačkoj pretresla stan osumnjičene Ukrajinke

Bi. S. / Hina

03.07.2026 u 20:24

Anastasija Berezovska
Anastasija Berezovska Izvor: Profimedia / Autor: Valery HACHE / AFP / Profimedia
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Policija u njemačkoj saveznoj pokrajni Hessen izvršila je pretres stana Ukrajinke osumnjičene za podmetanje eksplozivne naprave koja je početkom tjedna teško ozlijedila tri osobe u Monaku, priopćeno je u petak

'39-godišnju Ukrajinku Anastasiju Berezovsku, sa stanom u najmu u okrugu Main-Taunus, sumnjiči se da je povezana s podmetanjem eksplozivne naprave u Monaku', priopćilo je nadležno državno odvjetništvo u Frankfurtu na Majni.

Stan je po nalogu vlasti u Monaku pretresen još u četvrtak. Interpol 39-godišnju državljanku Ukrajine traži zbog pokušaja ubojstva, postavljanja eksplozivne naprave te članstva u kriminalnoj organizaciji.

Policija polazi od toga da je osumnjičena prilikom postavljanja složene eksplozivne naprave imala pomagače.

Predmeti pronađeni u stanu osumnjičene, koja se nalazi u bijegu, predani su policiji u Monaku.

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'Vlasti u Hessenu podržavaju policiju u Monaku pri istrazi i u intenzivnom su kontaktu s tamošnjim vlastima', navelo je državno odvjetništvo.

Policija u Monaku je rekla kako osumnjičena govori njemački, ali nije navedeno koliko dugo živi u Njemačkoj.

U ponedjeljak navečer su muškarac, žena i 13-godišnje dijete ozlijeđani u eksploziji naprave podmetnute u ulaz jedne stambene zgrade u Monaku.

Mediji javljaju da se radi o 58-godišnjem ukrajinskom oligarhu Vadimu Jermolajevu, njegovoj partnerici te zajedničkom djetetu.

Jermolajev, koji se tijekom tranzicije obogatio preprodajom nekretnina u istočnoj Ukrajini, pripada tzv. „Monako bataljunu“, kako mediji u Ukrajini nazivaju oligarhe koji su se nakon ruske invezije na Ukrajinu sklonili na Sredozemlje.

Jermolajev posjeduje ciparsko državljanstvo.

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