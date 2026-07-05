Stigao brutalan odgovor Hajdašu Dončiću: '2028. ćemo vas poslati u povijest'

Katičić je kazao da je za oporbu "uobičajeno" da ne iznosi sve činjenice do kraja osvrćući se na izjavu predsjednika SDP-a da Hrvatska treba novi politički i ekonomski model, da država nije iskoristila sve razvojne prilike koje je imala posljednjih godina i da nije rasla dovoljno brzo, kao što su to činile Poljska, Češka ili Slovačka.

"Zaboravio je pritom kazati da je Poljska puno prije bila u Europskoj uniji, da nije bila u Domovinskom ratu koji je u znatnoj mjeri otežao te razvojne procese koje je imala Republika Hrvatska. Međutim, također je činjenica da mi posljednjih deset godina nadoknađujemo sve te trendove u odnosu na zemlje koje su dulje u Europskoj uniji", kazao je Katičić.

Naveo je da je Hrvatska već vrlo blizu 80 posto bruto plaće koje imaju zemlje Europske unije, da Hrvatska posljednjih deset godina Hrvatska "ide u dobrom smjeru", da se otvaraju vrtići, škole i obnavljaju javne ustanove.

Na pitanje novinara tjera li HDZ da nešto mijenja u svojim politikama nakon najava predsjednika SDP-a da će ključni reformski i programski prioriteti SDP-a za naredni mandat biti - država koja funkcionira, sigurnost i stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu, Katičić je odgovorio kako misli da se tu radi o nekakvom programu koji je bio i u Kukuriku koaliciji.