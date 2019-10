Najljući neprijatelji na političkoj sceni ne prestaju se častiti uvredama: Istražili smo zašto se Divjak i Bandić ne podnose

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić već gotovo dvije godine prosipa žuč po ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak. Nije odustao ni kad su mu pokušaj rušenja ministrice u lipnju opstruirali vlastiti politički suradnici, a sada se vratio u punoj snazi. Zaprijetivši premijeru Andreju Plenkoviću raspadom Vlade ako ne riješi problem s prosvjetarima, pozvao ga je da 'urazumi ministricu i da prenamjenom od tih milijardu kuna trenutno informatičke opreme koju je raspisala, 400 milijuna preraspodjeli i riješi ovu agoniju i ovaj putujući cirkus'. Kako se baš Blaženka Divjak našla na meti Milana Bandića?

Analitičari se slažu da Bandić napadima na Divjak pokušava ojačati svoju poziciju u parlamentu, a tome je, čini se, kumovalo još nekoliko isprepletenih faktora, uključujući utjecaj Crkve, interese nakladnika i čelnika Sveučilišta u Zagrebu, ali i osobne ambicije nekih od najbližih suradnika gradonačelnika Bandića. On je, nastojeći selektirati saveznike, na ministricu 'zapucao' iz sveg raspoloživog oružja.

'To što ona ne zna i ne razumije to je problem premijera koji je i drži, a ne moj', poručuje Bandić.

Neostvareni gradonačelnik Hrvatske smatra da je Blaženka Divjak oličenje nesposobnosti. 'Gospođa ministarka', kako je naziva, ne samo da 'jadna ništa ne razmije', ona 'eksperimentira s djecom, što je opasno'. Škola za život, po njegovim riječima, 'privatni je eksperiment ministrice koji nitko od stručnjaka nije podržao niti se o njemu raspravljalo'. Ali to nije sve. Ministrica Divjak ne razumije što znači biti koalicijski partner, te 'ucjenjuje premijera'.

'Ako se aludira na moje kompetencije za obavljanje ministarske funkcije, to je potpuno promašeno. Ja sam redovita sveučilišna profesorica u trajnom zvanju. Kad je Bandić studirao općenarodnu obranu, ja sam studirala matematiku i fiziku', rekla je Divjak. Drugom prilikom, konstatirala je da ne može polemizirati o obrazovnoj reformi s onim tko ne vlada osnovnim pojmovima i konceptima.

'Jedina zdrava institucija države koja je ostala još na okupu je obitelj. Kad obitelj rastočimo onda nema ove zemlje. Što se tiče informatike tko će to platiti i da li će to biti u funkciji. Po kojem zakonu je uvedena informatika, osim da istjeramo vjeronauk pa uvedemo informatiku i od toga smo napravili misu, udri po vjeronauku, vjeroučiteljima, Kaptolu zbog jedne neodgovorne osobe', kazivao je Bandić.

'Umjesto da počisti u svom dvorištu, kao osnivač škola koji također ima odgovornost oko problematike dodjele pomoćnika u nastavi, on nastavlja s napadima na sustav odgoja i obrazovanja koristeći se primitivnim metodama. Od početka mandata suočavam se s napadima i uspješno branim sustav od raznih sumnjivih ideologija i partikularnih interesa tako da sigurno ni sada neću dopustiti da se na ovakav način ugrožava sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj', poručila je ministrica Divjak.

Povezanost Bandića s Kaptolom nije od jučer. Osim što crkvama po Hrvatskoj i BiH donira milijune iz zagrebačkog proračuna, Bandić s Crkvom dijeli i geslo o 'bogoljublju, čovjekoljublju i domoljublju'. Upravo to rekao je nakon što se, u svojstvu predsjedničkog kandidata, 2010. susreo s kardinalom Josipom Bozanićem, dodajući da dvosatni sastanak zapravo 'nije bio dugačak s obzirom na to da je pred nama puno problema koje moramo riješiti'.

No godinu dana kasnije, Grad Zagreb gubi sudski spor protiv stambene zadruge Gradec u vlasništvu Žužulovih, te joj mora isplatiti 20,7 milijuna kuna.

'To ne može biti skuplje od 50-60 milijuna kuna na nivou države, ako se udžbenici vraćaju i nasljeđuju kao u Varaždinskoj županiji. Ali Bandić u Zagrebu sve radi zbog Školske knjige pa svake godine kupuje nove udžbenike', rekao je Čačić, nakon čega je Bandić ubrzo i napustio sastanak, kako je izvijestio Večernji list.

Bandić je blizak i sa rektorom Sveučilišta u Zagrebu Damirom Borasom, koji zagrebačkog gradonačelnika hvali kao 'rasnog političara'. Branio je prijedlog da se Bandiću dodijeli počasni doktorat, podsjećajući da je 'on puno pomogao Sveučilištu za razliku od nekih koji su to zaduženi za to'. Na pitanje misli li na ministricu Blaženku Divjak, Boras je odgovorio 'Ja nisam ništa rekao'.

Podsjetimo, ministrica Divjak umalo je 'pomela' Borasa na izborima za rektora zagrebačkog Sveučilišta 2014. godine. Nakon prvog kruga bila je u uvjerljivom vodstvu, a Boras je drugo mjesto dijelio s dekanom FER-a Nedjeljkom Perićem te je u drugi krug prošao tek nakon još jednog kruga glasovanja. Konačno, Boras je izglasan s 35 glasova, Divjak je osvojila 31 glas, a dva listića proglašena su nevažećima.