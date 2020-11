Novi Crobarometar: Najgore tek dolazi, a optimizma je sve manje. Milanović se stropoštao, HDZ također u padu, tijesna je bitka za treću poziciju

Hrvatska završava mjesec kako je i počela - korona krizom koja je sve ozbiljnija. U mjesecu na izmaku obilježili smo godišnjicu pada Vukovara, ali i pratili svakodnevne polemike predsjednika i premijera. Dnevnik Nove TV donosi redovito mjesečno istraživanje CROBAROMETAR, koje najbolje pokazuje trendove raspoloženja građana

SDP je tamo gdje je bio posljednjih mjeseci, bez bitnog pomaka. Novi predsjednik za sada nije vratio izgubljeno biračko tijelo i pitanje je hoće li.

Tko će biti treći izbor u Hrvatskoj, za to je mjesto nastala prava gužva. Domovinski pokret je na 7,5 posto, odmah iza je Most sa 7,4 posto i na kraju Možemo sa 6,5 posto. I to je to, ostali ne prelaze izborni prag.

Sve ostale stranke su daleko ispod. Pametno, koje smo posljednji put tako testirali, ima potporu od 3,6 posto, ali više ne postoje tamo gdje su i krenuli, stranku su napustili svi u gradu i županiji.

IDS je na 2,1 posto potpore, HSU na 1,7 posto, HSS 1,6 posto, Živi zid 1,4 posto, a HNS je na 1,2 posto i jedina s više od 1 posto potpore još je Radnička fronta s 1,1 posto.