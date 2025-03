Najduži viseći most na svijetu stajat će čak 13 milijardi eura. Građani su ogorčeni

Iako se nalazio u programima različitih talijanskih vlada još od 60-ih godina prošlog stoljeća, uvijek bi se na kraju ispostavilo da je ili tehnički prezahtjevan ili naprosto preskup i neisplativ. Međutim ipak se odlučilo krenuti s tim projektom, pa je čak bila upriličena i službena ceremonija postavljanja kamena temeljca za vrijeme vlade Silvija Berlusconija 2009. godine. No tu se stalo.

Matteo Salvini, talijanski ministar infrastrukture, nedavno ga je, tijekom posjeta Genovi, aktualizirao, kazavši da će dokumentaciju za gradnju mosta poslati u Bruxelles i Vijeću ministara kako bi mogli dobiti odobrenje Cipessa za konačni projekt i započeti radove u proljeće ove godine.

Najduži viseći most na svijetu

Most bi trebao biti viseći, s ukupnom duljinom od 3666 metara i glavnim rasponom od 3300 metara, što bi ga činilo najdužim visećim mostom na svijetu. Planirano je da izdrži potrese magnitude do 7,5 po Richterovoj ljestvici i vjetrove brzine do 270 km/h te da ima šest prometnih traka i dvokolosiječnu željezničku prugu.

Ako bi radovi započeli u proljeće, kako je najavio Salvini, ili u ljeto ove godine, kako je lani kazala premijerka Giorgia Meloni, most bi trebao biti dovršen do 2032. godine. Procjenjuje se da bi projekt stajao oko nevjerojatnih 13 milijardi eura. Budući da se nalazi na dijelu skandinavsko-mediteranskog koridora Europske unije, prometne arterije koja povezuje sjevernu i južnu Europu, vjerojatno bi bio sufinanciran iz europskih fondova. Europska unija dosad je za to izdvojila oko 25 milijuna eura, što pokriva tek polovicu troškova projektiranja željezničke infrastrukture.

Osim što kritičari upozoravaju da je područje na kojem bi se most gradio poznato po visokoj seizmičkoj aktivnosti, projekt nailazi na snažan otpor lokalnih stanovnika jer smatraju da bi nacionalna i europska sredstva bila bolje iskorištena za financiranje drugih infrastrukturnih projekata na siromašnom i nerazvijenom talijanskom jugu.

Seizmički aktivno područje

Naime područje na kojem je planirana gradnja pogodio je razoran potres magnitude 7,1 1908. godine, u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi.

Službene procjene govore da će projekt otvoriti više od 100.000 radnih mjesta i značajno smanjiti gužve na trajektnim linijama u regiji, a oni koji mu se protive, okupljeni u građansku udrugu 'Ne mostu', osporavaju njegovu javnu korist.

Nemamo vodu iz slavine, a oni bi most

'Prošlo smo ljeto proveli bez vode iz slavine. Samo dio novca namijenjenog mostu bio bi dovoljan da se obnovi cijeli sustav opskrbe vodom. Da ne spominjemo zdravstvo, pitanje škola, stanovanja i seizmičke sigurnosti', kazao je za Euronews aktivist Gino Sturniolo.