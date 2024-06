Najduži svjetski podvodni tunel korak je bliže povezivanju Danske i Njemačke

Tunel od 18 kilometara ispod Baltičkog mora povezat će južnu Dansku sa sjevernom Njemačkom i pridonijeti zelenoj tranziciji transportnog sektora. Veza Fehmarnbelt, čije se otvaranje očekuje 2029., također će skratiti putovanje sa sadašnjeg 45-minutnog prijelaza trajektom na samo sedam minuta vožnje vlakom, piše Euronews.

Povezivat će Roedby na danskoj strani s Puttgartenom u Njemačkoj, s daljnjim vezama cestom i željeznicom do središnje Europe i nordijskih zemalja.

Frederik je otkrio ploču na ulazu u prvi dio tunela od 217 metara, koji će kasnije ove godine biti potopljen na morskom dnu na danskoj strani.

Sund & Baelt, tvrtka koja izvodi radove tvrdi da će to biti najduži podvodni tunel. Također će uključivati ​​elektrificiranu željezničku prugu. Očekuje se da će automobili moći prijeći Baltičko more za 10 minuta na četiri trake, a vlakovi će to učiniti za sedam minuta.