Nadbiskup Puljić: Uskrs je pobjeda svjetla nad tamom

Svetkovinom Uskrsa slavi se Isusova slavna pobjeda, pobjeda svjetla nad tamom, ljubavi nad zlobom, istine nad lažima i duha nad materijom, poručio je u nedjelju na koncelebriranom misnom slavlju u Katedrali sv. Stošije u Zadru predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić

Govoreći o Velikom Tjednu, rekao je kako smo pratili Isusa na njegovu krvavom putu, a mala skupina Isusovih učenika proživljavala je trenutke tuge i razočaranja.

"Od straha su se zaključavali, dvoumili, zdvajali, nisu shvaćali. Židovi, s druge strane, osiguravaju grob sa stražom da ne bi slučajno tkogod od njegovih došao i ukrao ga, pa onda kazao da je uskrsnuo. Vidjeli su da je umro i proboli mu srce kako bi se uvjerili da nije živ. Pod križem su mu dobacivali: 'Ako si Sin Božji siđi, pa ćemo ti vjerovati'.

Događajem uskrsnuća on je doista pokazao da je Sin Božji. Ali, to nije učinio na njihov zahtjev nego kad je sam htio. I to u času kad su se najmanje nadali: „U prvi dan u tjednu, u ranu zoru, još za mraka“, kazao je zadarski nadbiskup ustvrdivši da je taj „prvi dan u tjednu“, nedjelja, „sveti dan što nam ga učini Gospodin“.

"Stoljećima je nedjelja bila glavnim duhovnim vrelom i stvarala duhovni identitet našega čovjeka. Sačuvani lekcionari, pistule, molitvenici i statuti govore o tome koliko je nedjelja ušla u duh hrvatske kulture i ponašanja. Zato je Crkva ljubomorno čuvala svetost dana Gospodnjeg. Jer to je bio dan narodnog veselja, kad se sklapalo ženidbe, krštavalo ili primalo sakrament svete potvrde", istaknuo je.

A na sam dan oblačilo se i nosilo svečano "misno odijelo" što je stvaralo sklad odnosa vjere i kulture, podsjetio je, uz poruku da „svaka nedjelja bude i dan obiteljskog druženja - izvor duhovne hrane koja naše prolazne trenutke preobražava u sjeme vječnosti“.

"U toj vjeri želim blagoslovljene uskrsne blagdane, posebice našem novom nadbiskupu koadjutoru Milanu Zgrabliću, svećenicima, redovnicama i redovnicima, kao i svim vjernicima diljem naše Zadarske nadbiskupije i šire", rekao je na kraju propovijedi predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić.