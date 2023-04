Nadbiskup Kutleša će pokrenuti postupak beatifikacije kardinala Kuharića

'Ja mislim da je ovdje jedna stvar vrlo važna. što treba u prvom redu riješiti je sankcionirati i odstraniti takve članove koji su, kako bih ja rekao kao tumor koji je ušao u ljudski organizam i taj tumor treba što prije riješiti. Tu je i pitanje pomaganja žrtvama, na kakav adekvatan način i kako će bit, i o tome ćemo vidjeti iskustava različitih Crkava. Sigurno je da to treba osuditi i treba djelovat. Da nema nikakve tolerancije i mora se to rješavati', kazao je mons. Dražen Kutleša za IKA-u.

Iako do sada u javnosti samozatajan, svoja stajališta i planove danas je jasno iznio. I o onome o čemu se najviše pričalo posljednjih mjeseci - zlostavljanju maloljetnika u nekim našim biskupijama. Monsinjor Kutleša izravno i odlučno šalje poruku prekršiteljima.

Hoće li se i kako postaviti prema fenomenu Međugorja.

'Ja sam sin Crkve, ja poštujem sve što Crkva kaže. Mi znamo, u Lourdesu i Fatimi bila su ukazanja. Niste vi obavezni ići, niste vi obavezni vjerovati, nego mi moramo vjerovati u dogme o Blaženoj Djevici Mariji, ispovijedati ono što ispovijeda Crkve. To je sve privatna objava, kome pomaže. Dapače dobro je da ode da vidi i znam da se dosta ljudi u Međugorju i ispovijeda i idu tamo jer osjete potrebu i mislim da tu kao što je Vatikan dopustio da budu službena hodočašća, da sve ide u tome smjeru, dodaje Kutleša.

Kada je 2011. zaređen za biskupa, to je učinio pod geslom blaženog Alojzija Stepinca pa se nameće i pitanje hoće li sada kada se i sam nalazi na izrazito moćnoj poziciji, utjecati na njegovu bržu kanonizaciju.

'Mi znamo da postoje mnoge tisuće ljudi koji su bili sveti, ali nisu proglašeni. Ja vjerujem, koliko ću moći utjecati to ostavljam Bogu, ali ako gledamo po ljudskim kriterijima i ako Bog da zdravlja u sljedećih 20-ak godina, vjerujem da ćemo učiniti. Ja ću se truditi, ali isto tako pozivam sve slušatelje i gledatelje da mole', dodaje. Uz kanonizaciju Katolička crkva u Hrvatskoj očekuje i beatifikaciju Franje Kuharića - omiljenog kardinala. Naime, proces je najavljen prije 11 godina, na njegovu 10-tu godišnjicu smrti, no do danas nije se mnogo promijenilo.

'Već je sluga Božji, Biskupska konferencija je odobrila da se može tako i nazivati, ali s druge strane mislim da je dobro i pokrenuti, što je namjera i postupak za beatifikaciju, da postane blaženi kardinal Kuharić. Hoćemo li to uspjeti, to ćemo vidjeti i nastojati koliko je u našim moćima'. Objasnio je i kakvu suradnju očekuje s državnim vlastima u Hrvatskoj.

'Crkva i država moraju surađivati, ali na jedan korektan način da je svatko na svom području neovisan i nikada nije dobro i nikada se za Crkvu nije pokazalo dobro da se svjetovna vlast miješa u crkvene stvari, a tako mislim i obrnuto'. I na kraju kazao da je svaki njegov prethodnik imao svoju karizmu i ostavio svoj pečat u svome vremenu. Nada se da će i on sam znati čitati znakove vremena i da će uspjeti pronaći ono što će biti važno za Crkvu i vjernike u budućnosti.