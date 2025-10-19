VIDEO Lopova uhvatila kamera: Objavljeno što je ukradeno iz Louvrea

Dok traje istraga, društvenim mrežama kruži snimka s nadzorne kamere koju je objavio BFMTV , na kojoj se vidi se vidi kako jedan od lopova stoji kraj vitrine s draguljima i razbija staklo.

Dobro uigrana banda, koja se sastojala od tri ili četiri člana, u akciju je krenula u 9.30 sati. Operacija je trajala oko četiri minute (manje nego što se prvotno govorilo), nakon čega su se dali u bijeg na skuterima.

Što je ukradeno iz Louvrea?

Ministrica kulture Rachida Dati kazala je da su lopovi bili profesionalci - ušli su mirno, razbili vitrine, uzeli plijen i otišli. Jedan komad nakita pronađen je ispred muzeja, a vjeruje se da su ga ispustili dok su bježali.

BFMTV objavio je i što su točno ukrali, pozivajući se na riječi pariške tužiteljice Laure Beccuau.

ogrlica i naušnica iz kolekcije Marie-Louise

tri komada nakita (ogrlica, par naušnica i dijadem) iz kolekcija kraljica Marie-Amélie i Hortense

četiri komada iz kolekcije carice Eugénie: dva broša, od kojih je jedna tzv. relikvijar, ukras za korzet i dijadem

O pljački se oglasio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. 'Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju cijenimo jer je to naša povijest. Vratit ćemo djela, a počinitelji će biti privedeni pravdi', napisao je Macron na X-u.