VIDEO Lopova uhvatila kamera: Objavljeno što je ukradeno iz Louvrea

Lopovi su u nedjelju provalili u muzej Louvre u Parizu i ukrali nakit neprocjenjive vrijednosti iz galerije u kojoj se nalaze francuski kraljevski dragulji
Dobro uigrana banda, koja se sastojala od tri ili četiri člana, u akciju je krenula u 9.30 sati. Operacija je trajala oko četiri minute (manje nego što se prvotno govorilo), nakon čega su se dali u bijeg na skuterima.
Dok traje istraga, društvenim mrežama kruži snimka s nadzorne kamere koju je objavio BFMTV, na kojoj se vidi se vidi kako jedan od lopova stoji kraj vitrine s draguljima i razbija staklo.
Što je ukradeno iz Louvrea?
Ministrica kulture Rachida Dati kazala je da su lopovi bili profesionalci - ušli su mirno, razbili vitrine, uzeli plijen i otišli. Jedan komad nakita pronađen je ispred muzeja, a vjeruje se da su ga ispustili dok su bježali.
BFMTV objavio je i što su točno ukrali, pozivajući se na riječi pariške tužiteljice Laure Beccuau.
- ogrlica i naušnica iz kolekcije Marie-Louise
- tri komada nakita (ogrlica, par naušnica i dijadem) iz kolekcija kraljica Marie-Amélie i Hortense
- četiri komada iz kolekcije carice Eugénie: dva broša, od kojih je jedna tzv. relikvijar, ukras za korzet i dijadem
O pljački se oglasio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. 'Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju cijenimo jer je to naša povijest. Vratit ćemo djela, a počinitelji će biti privedeni pravdi', napisao je Macron na X-u.