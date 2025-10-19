spektakularna pljačka

VIDEO Lopova uhvatila kamera: Objavljeno što je ukradeno iz Louvrea

I.V.

19.10.2025 u 22:03

Snimka provale u Louvre
Snimka provale u Louvre Izvor: Screenshot / Autor: X
Lopovi su u nedjelju provalili u muzej Louvre u Parizu i ukrali nakit neprocjenjive vrijednosti iz galerije u kojoj se nalaze francuski kraljevski dragulji

Dobro uigrana banda, koja se sastojala od tri ili četiri člana, u akciju je krenula u 9.30 sati. Operacija je trajala oko četiri minute (manje nego što se prvotno govorilo), nakon čega su se dali u bijeg na skuterima.

Dok traje istraga, društvenim mrežama kruži snimka s nadzorne kamere koju je objavio BFMTV, na kojoj se vidi se vidi kako jedan od lopova stoji kraj vitrine s draguljima i razbija staklo.

Što je ukradeno iz Louvrea?

Ministrica kulture Rachida Dati kazala je da su lopovi bili profesionalci - ušli su mirno, razbili vitrine, uzeli plijen i otišli. Jedan komad nakita pronađen je ispred muzeja, a vjeruje se da su ga ispustili dok su bježali.

BFMTV objavio je i što su točno ukrali, pozivajući se na riječi pariške tužiteljice Laure Beccuau.

  • ogrlica i naušnica iz kolekcije Marie-Louise
  • tri komada nakita (ogrlica, par naušnica i dijadem) iz kolekcija kraljica Marie-Amélie i Hortense
  • četiri komada iz kolekcije carice Eugénie: dva broša, od kojih je jedna tzv. relikvijar, ukras za korzet i dijadem

O pljački se oglasio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. 'Krađa počinjena u Louvreu napad je na baštinu koju cijenimo jer je to naša povijest. Vratit ćemo djela, a počinitelji će biti privedeni pravdi', napisao je Macron na X-u.

