Na zagrebačkom Sveučilištu promovirano 249 doktora znanosti i doktora umjetnosti

"U vašem budućem radu uvijek imajte na umu da su vaša postignuća temelj napretka zajednice u kojoj djelujete, našega gospodarstva i društva u cjelini“, naglasio je rektor, priopćeno je sa Sveučilišta.

Čestitajući novopromoviranima, njihovim mentorima i obiteljima, rektor Sveučilišta dr. Stjepan Lakušić rekao je kako je akademska zajednica zagrebačkog Sveučilišta ponosna što su akademski stupanj doktora znanosti i doktora umjetnosti stekli upravo na najvećem, najstarijem i najprestižnijem sveučilištu u Republici Hrvatskoj – na Sveučilištu u Zagrebu, koje neprekinuto djeluje već 356. akademsku godinu.

Dodao je kako je promocije 249 novih doktora znanosti i doktora umjetnosti potvrda izvrsnosti Sveučilišta u Zagrebu, stožerne visokoobrazovne i znanstvene institucije u Hrvatskoj, koja svojim znanstvenim i istraživačkim rezultatima značajno pridonosi gospodarstvu, te na kojoj studira više od 50 posto svih studenata u našoj zemlji.

Rektor se osvrnuo na ulogu koju sveučilišta imaju u društvu.

„Kroz povijest se pokazalo da su sveučilišta i njegovi znanstvenici iznjedrili rješenja za mnoge aktualne izazove u društvu. Ako želimo biti zemlja budućnosti, a ne prošlosti, jedan od važnih prioriteta mora nam biti povećanje broja visokoobrazovnih stručnjaka i razvoj talenata koji će biti prepoznati na tržištu rada. Bez suradnje s gospodarstvom nema razvoja društva, kao što novih proizvoda i novih tehnologija nema bez rada velikoga broja znanstvenika, među kojima su i današnji laureati. U tom su smislu sveučilišta najvažniji gospodarski akter. Ako želimo bolje sutra, sveučilišta moraju biti u središtu svih strategija i javnih politika", poručio je rektor Lakušić, dodaje se u priopćenju zagrebačkog Sveučilišta.

„Um nije posuda koju treba napuniti, nego vatra koju treba rasplamsati“

U ime promoviranih doktora znanosti i doktora umjetnosti na prvoj se svečanosti nazočnima obratili su se dr. Jurjana Novoselac s Medicinskoga fakulteta te dr. Marko Banda s Filozofskoga fakulteta.

Citiravši poznatu sentenciju koja se pripisuje Plutarhu – „Um nije posuda koju treba napuniti, nego vatra koju treba rasplamsati“, dr. Jurjana Novoselac rekla je kako je ta vatra, odnosno radoznalost, želja za znanjem i stvaranjem, vodila nove doktore znanosti i doktore umjetnosti na njihovom putu tijekom doktorskoga studija, sve do uspješne obrane doktorske disertacije.

Dr. Marko Banda istaknuo je nužnost da svojim budućim djelovanjem potaknu pozitivne iskorake u društvu. "Svjesni smo da naše nove uloge donose sa sobom i nove odgovornosti – u okolnostima u kojima se potraga za istinom, integritet i stvaralačka vizija nerijetko dovode u pitanje", dodao je.