Bandić na otvaranju VegeSajma otkrio tko je u njegovoj obitelji vegan

VegeSajam, na kojem svoje proizvode predstavlja više od 20 tvrtaka i OPG-ova, kojimu promiču održiv način življenja, prava životinja i zaštitu okoliša, otvoren je u utorak na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića

VegeSajmom, koji se održava do 20 sati, želi se istaknuti važnost zdravog života i održivi razvoj te promicati Zagreb kao grad osviješten za održivi i ekološki način življenja.

'I to nam je cilj - približiti vegansku prehranu svima jer se ona itekako tiče svih nas. Naime, ako želimo održivost na našem planetu, ako želimo za buduće generacije osigurati pitku vodu i čist okoliš, definitivno je najučinkovitija promjena prehrane, bilo da postanemo vegetarijanci ili vegani, ili barem da se što više približimo veganskoj prehrani i u nju uključimo što više voća, povrća, žitarica i mahunarki, a što manje mesa, mlijeka i jaja', istaknuo je Oman.

Rekao je da su to prepoznali ljudi diljem svijeta, ali i u Hrvatskoj. Istaknuo je kako su to prepoznale i institucije i da ljude treba educirati o velikim prednostima veganske prehrane.

'Jer - zašto bismo ubijali životinje ako to zaista ne trebamo? Po pitanju okoliša, jer evo, puno se priča o klimatskim promjenama, potičemo kupnju električnih automobila, a zapravo je najjednostavnije i najjeftinije promijeniti vlastitu prehranu, a još će nam se to sve skupa vratiti boljim zdravljem i dugovječnosti. Jer samo u Hrvatskoj svaki drugi građanin umre od bolesti srca i krvnih žila, pa jasno da to nije sigurno od brokule ili špinata, nego upravo zbog mesa, mlijeka i jaja', rekao je Oman.

'Spasimo planet, spasimo životinje, a vratit će nam se dobro uloženo vlastitim zdravljem', poručio je predsjednik udruge Prijatelja životinja. Dodao je kako na VegeSajmu i praktično pokazuju kako je lagano biti vegan te da je u Hrvatskoj više od 200.000 vegana i vegetarijanaca.