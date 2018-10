Na sjevernom Jadranu proglašen crveni meteoalarm, evo što nas čeka u ostatku Hrvatske

Vrijeme koje nas je dočekalo jutros, pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i pljuskove, tijekom dana u većini Hrvatske zamijenit će razvedravanje i normalne jesenske temperature, prognoza je Državnog hidrometeorloškog zavoda (DHMZ) za utorak

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u početku umjereno do jako jugo, a jaka i olujna bura će se sa sjevernog dijela tijekom dana širiti prema jugu.

Za područje Rijeke i Kvarnera proglašen je narančasti meteoalarm zbog jake i vrlo jake bure čiji će najjači udari biti od 35 do 55 čvorova, odnosno 65 do 100 km/h

Za područje Velebitskog kanala proglašen je crveni meteoalarm koji označava izuzetno opasno vrijeme, a razlog tome je bura koja će biti jaka i vrlo jaka, a tijekom noći i jutra mjestimice i olujna s najjačim udarima od 35 do 65 čvorova (65 do 120 km/h).

Za Dalmaciju je proglašen žuti meteoalarm zbog umjerenog do jakog juga koji će okretati na buru. Najjači udari vjetra bit će od 35 do 45 čvorova (65-85 km/h).

U srijedu će biti pretežno sunčano i uglavnom suho, dok bi ujutro u višem gorju i na istoku moglo biti i slabog mraza.

U unutrašnjosti će puhati uglavnom slab vjetar, a duž obale će puhati umjerena bura koja će krajem dana na sjevernom dijelu malo pojačati.

Jutarnja temperatura većinom će biti od 2 do 7, na Jadranu od 11 do 17 stupnjeva Celzija, dok će najviša dnevna temperatura biti od 14 do 19, a na obali od 19 do 23 stupnjeva.

Relativno povoljno i sunčano vrijeme zadržat će se u većini Hrvatske do vikenda, osim na Jadranu i u Dalmaciji, gdje su od sredine tjedna moguće kiše i pljuskovi.