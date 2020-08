Na koronavirus.hr objavljene nove upite za testiranje i samoizolaciju

Na službenoj stranici koronavirus.hr objavljene su revidirane i objedinjene preporuke u kojim je objašnjeno što je bliski kontakt, kada se izlazi iz samoizolacije te koje su prioritetne skupine za testiranje

c) Simptomatske osobe s povećanim rizikom teškog oblika bolesti i komplikacija: osobe u dobi od 65 godina i više, osobe s kroničnim bolestima (dijabetes mellitus, kardiovaskularne bolesti, kronične plućne bolesti, imuno-kompromitirana stanja, kronična bubrežna bolest). d) Kod svakog grupiranja respiratorne bolesti u zdravstvenoj ustanovi, potrebno je testirati simptomatske osobe. e) Zdravstveni i drugi djelatnici s povećanim rizikom širenja infekcije među vulnerabilnim skupinama, sa potvrđenom bolesti COVID-19/SARS-CoV-2 u svrhu potvrde njihovog izlječenja i mogućnosti povratka na radno mjesto. f) Osobe koje se jave u zdravstveni sustav zbog nekog drugog hitnog stanja, a istovremeno imaju neke od simptoma kompatibilnih sa COVID-19. Osobu u koje se postavi indikacija za testiranje na COVID-19 treba staviti u izolaciju do pristizanja nalaza. U slučaju pozitivnog nalaza, osoba ostaje u izolaciji sve do izlječenja (vidjeti točku 3.)

Epidemiološke indikacije (testiranje asimptomatskih osoba)

a) Djelatnici zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova prije povratka na posao nakon višednevne odsutnosti zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga, nakon povratka iz inozemstva odnosno područja s povećanom incidencijom COVID-19 ili drugih epidemioloških rizika u anamnezi. Djelatnike zdravstvenih ustanova po povratku s godišnjih odmora ili duljeg izbivanja (npr. produženi vikend, slobodni dani) voditelj radne jedinice treba pitati:

Jesu li tijekom odmora unazad 14 dana imali simptome kompatibilne s COVID-19;

Jesu li tijekom odmora unazad 14 dana bili u bliskom kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19:

Jesu li unazad 14 dana boravili u poručju s proširenom lokalnom transmisijom COVID-19 ili u županiji u kojoj je incidencija unazad tjedan dana viša od prosječne tjedne incidencije u Hrvatskoj;

Jesu li tijekom odmora unazad 14 dana boravili u zatvorenom prostoru u većoj skupini ljudi, bez pridržavanja mjera za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija (maska, fizička distanca, higijena ruku), npr. karmine, svatovi, krstitke, krizma, noćni klub, boravak u hostelu, godišnjica mature i slično). Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja pozitivan, indicirano je testirati djelatnika na COVID-2.

b) Djelatnici domova za starije i nemoćne prije povratka na posao nakon višednevne odsutnosti (dulje od pet dana).

c) Djelatnici zdravstvenih ustanova i domova za starije i nemoćne nakon karantene ili izolacije.

d) Osobe koje se jave u zdravstveni sustav zbog drugog osnovnog medicinskog stanja/dijagnoze, a unatrag 14 dana došli su sa područja povećane incidencije COVID-19.

e) Prijem novih korisnika u domove za starije i nemoćne te ostale ustanove socijalne skrbi. f) Premještaj korisnika iz bolnice u domove za starije i nemoćne odnosno u zdravstvene ustanove za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb. g) Bliski kontakti osoba oboljelih od COVID-19 u sklopu epidemiološke obrade kao protuepidemijska mjera. h) Bolesnici u kojih se planira hospitalizacija ili provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol.

3. Kriteriji za završetak izolacije bolesnika s COVID-19

Ove preporuke temelje se na postojećim spoznajama o trajanju zaraznosti osoba sa SARS-CoV-2 infekcijom¹ i podložne su promjeni. Podaci za donošenje odluke o prekidu izolacije su vrijeme pojave prvih simptoma i znakova bolesti i njihovo trajanje odnosno vrijeme dobivanja prvog pozitivnog RT-PCR nalaza na SARS-CoV-2, ovisno o tome radi li se o simptomatskoj ili asimptomatskoj infekciji SARS-CoV-2. Simptomatski bolesnik s COVID-19 Završetak izolacije simptomatskog bolesnika s COVID-19 preporuča se ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

prošlo je najmanje 14 dana od prvog dana bolesti,

najmanje 3 uzastopna dana bolesnik je afebrilan bez upotrebe antipiretika,

značajno poboljšanje respiratornih² i drugih simptoma COVID-19.

Asimptomatski slučaj s COVID-19 Za asimptomatske slučajeve COVID-19 završetak izolacije preporuča se 14 dana nakon prvog pozitivnog testa na SARS-CoV-2, uz uvjet da tijekom tog razdoblja nisu razvili nikakve simptome bolesti. U slučaju razvoja simptoma, koriste se kriteriji za simptomatske bolesnike, pri čemu je referentna točka datum pojave simptoma. Djelatnici u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Kod djelatnika u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe te drugim ustanovama s povećanim rizikom unosa i brzog širenja virusa među osjetljivom populacijom uz ove kliničke kriterije indicirano je i kontrolno laboratorijsko testiranje prije povratka na radno mjesto, pri čemu treba biti zadovoljen sljedeći laboratorijski kriterij:

2 negativna RT-PCR nalaza brisa nazofarinksa u razmaku od najmanje 24 sata, pri čemu prvi kontrolni bris treba uzeti najmanje 72 sata nakon povlačenja simptoma i znakova bolesti i najmanje 14 dana od početka simptoma odnosno od prvog pozitivnog nalaza kod asimptomatskog bolesnika.

Kontrolno testiranje nadležni liječnik može indicirati sukladno kliničkoj procjeni i kod drugih pacijenata, kao što su imunokompromitirane osobe (veći rizik prolongiranog vironoštva) ili bolesnici sa dužim trajanjem simptoma bolesti.

¹Prema njima osobe zaražene sa SARS-CoV-2 najzaraznije su dan-dva prije pojave simptoma i u prvim danima bolesti, pri čemu se većina sekundarnih slučajeva zarazi u kontaktu s prvooboljelom osobom unutar prvih pet dana od pojave simptoma. Do sada još nije uspješno izoliran vijabilan virus iz uzoraka gornjih dišnih puteva nakon drugog tjedna bolesti, unatoč pozitivnom PCR nalazu. Molekularna PCR metoda detektira virusnu nukleinsku kiselinu koja ne korelira uvijek s prisutnošću vijabilnog virusa u organizmu. ²Određeni simptomi poput kašlja i anosmije mogu trajati tjednima nakon što bolesnik prestane biti zarazan za okolinu.

Završetak zdravstvenog nadzora (karantene/samoizolacije) i povratak na radno mjesto

Zaposlenici bez simptoma Osobe koje tijekom razdoblja samoizolacije od 14 dana ne razviju niti jedan simptom kompatibilan s COVID-19 (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, nedostatak zraka/kratak dah, nagli gubitak mirisa, okusa ili promjena okusa) mogu se vratiti na svoje radno mjesto bez provedbe testiranja. Drugačije pravilo primjenjuje se za zdravstvene radnike i osoblje Domova u sustavu socijalne skrbi.

Zdravstveni radnici i osoblje u Domovima u sustavu socijalne skrbi Zdravstveni radnici koji su upućeni u samoizolaciju kao bliski kontakti oboljelih, a koji tijekom samoizolacije nisu razvili niti jedan simptom COVID-19 bolesti (asimptomatski tijekom samoizolacije), na svoje radno mjesto mogu se vratiti nakon provedenog testiranja 14.-tog dana samoizolacije i zaprimanja negativnog rezultata testiranja.