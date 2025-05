Na kopnu osjetno toplije nego jučer, na obali bura s olujnim udarima: Evo što slijedi idućih dana

U istočnim predjelima Hrvatske, uključujući Slavoniju, Baranju i Srijem, prevladavat će djelomično vedro nebo, povremeno čak i sasvim sunčano. Vjetar će dolaziti sa sjeveroistoka, povremeno umjerenog intenziteta. Jutarnje temperature kretat će se između 6 i 8 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati od 17 do 19 °C, donosi HRT.

Središnja Hrvatska također će imati djelomice sunčano vrijeme, uz moguću umjerenu do povećanu naoblaku u pojedinim područjima. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, sjevernog ili sjeveroistočnog smjera, a temperature će biti usporedive s onima na istoku zemlje.

Olujni udari bure

Na području sjevernog Jadrana očekuje se pretežno vedro, dok će Gorska Hrvatska biti pod utjecajem više oblaka. Uzduž jadranske obale puhat će umjerena do jaka bura, a osobito podno Velebita, tijekom prijepodneva, može dosezati i olujne udare. Jutarnje temperature kretat će se između 5 i 7 °C na kopnu, te od 13 do 15 °C uz more. Najviše dnevne temperature dosegnut će 15 do 17 °C, a uz obalu između 20 i 22 °C.

Dalmacija će imati pretežno sunčano vrijeme, s povremenim razvojem oblaka u unutrašnjosti koji lokalno može rezultirati kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Na obali će prevladavati umjerena bura, dok će prema otvorenom moru puhati sjeverozapadnjak. More će biti umjereno valovito. Ujutro će temperature iznositi od 9 do 11 °C u zaleđu, dok će na obali i otocima biti između 14 i 17 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 22 i 24 °C.

I na krajnjem jugu zemlje zadržat će se djelomice sunčano vrijeme. Povremena promjenjiva naoblaka može donijeti kratkotrajne oborine. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, dok će prema pučini prevladavati zapadni i sjeverozapadni vjetar.