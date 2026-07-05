vatrena stihija

Na Hvaru izgorjelo oko 200 hektara trave i borovine: Vatrogasci dežurali cijelu noć

M.Da./Hina

05.07.2026 u 05:00

Požar na Hvaru
Požar na Hvaru Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/DVD Hvar
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Oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume dosad je izgorjelo u požaru u Ivan Dolcu na Hvaru, objavili su kasno u subotu vatrogasci, dodajući da je situacija na požarištu trenutno zadovoljavajuća

Od izbijanja požara u subotu popodnevnim satima na požarištu su bila aktivna četiri kanadera. Vatrogasci kažu da je situacija trenutno zadovoljavajuća iako još puše bura.

Na terenu je tijekom cijele noći ostalo 15 vozila i 60 vatrogasaca DVD-ova Hvar, Stari Grad i Jelsa, dok će im ujutro u ispomoć s kopna stići dva vozila i 15 vatrogasaca s područja Imotskog i Sinja.

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"Po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika za ujutro je već zatražen kanader da uzleti prema Ivan Dolcu na Hvaru. Opožarena površina iznosi oko 200 hektara trave, niskog i visokog raslinja te borove šume", kazao je Hini dežurni operativac iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra (ŽVOC) Split.

Vatrogasci su cijelu noć sa svim raspoloživim sredstvima sanirali požarište, aktivno ga gasili i sve što bude potrebno, a ujutro ćemo vidjeti kakva će biti situacija", dodao je isti izvor.

Lokalni su mediji tijekom kasnog popodneva objavili kako je u tom požaru izgorjelo nekoliko vinograda te da se vatra bila približila kućama.

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