Na Hvaru izgorjelo oko 200 hektara trave i borovine: Vatrogasci dežurali cijelu noć

Na terenu je tijekom cijele noći ostalo 15 vozila i 60 vatrogasaca DVD-ova Hvar , Stari Grad i Jelsa, dok će im ujutro u ispomoć s kopna stići dva vozila i 15 vatrogasaca s područja Imotskog i Sinja.

Od izbijanja požara u subotu popodnevnim satima na požarištu su bila aktivna četiri kanadera. Vatrogasci kažu da je situacija trenutno zadovoljavajuća iako još puše bura.

"Po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika za ujutro je već zatražen kanader da uzleti prema Ivan Dolcu na Hvaru. Opožarena površina iznosi oko 200 hektara trave, niskog i visokog raslinja te borove šume", kazao je Hini dežurni operativac iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra (ŽVOC) Split.

Vatrogasci su cijelu noć sa svim raspoloživim sredstvima sanirali požarište, aktivno ga gasili i sve što bude potrebno, a ujutro ćemo vidjeti kakva će biti situacija", dodao je isti izvor.

Lokalni su mediji tijekom kasnog popodneva objavili kako je u tom požaru izgorjelo nekoliko vinograda te da se vatra bila približila kućama.