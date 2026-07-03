Na Visu ponovno planulo, vatrogasci uz pomoć kanadera ukrotili buktinju

U gašenju današnjeg požara angažirano je 30 vatrogasaca koji su uz pomoć kanadera uspjeli vatreni plamen staviti pod kontrolu, rekli su Hini komiški vatrogasci.

Dodali su da požar nije ugrožavao kuće.

Ovaj požar je buknuo na prostoru iznad Komiže na kojem je u prošlu nedjelju izbio veliki požar koji je u međuvremenu lokaliziran.

Skupa s današnjim ponovnim razbuktavanjem požara iznad Komiže na tom je prostoru proteklih nekoliko dana opožareno oko 350 hektara pretežito niskog raslinja i borove šume, rekli su vatrogasci u Komiži.