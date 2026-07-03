iznad komiže

Na Visu ponovno planulo, vatrogasci uz pomoć kanadera ukrotili buktinju

Pero Gašparević/ Bi. S. / Hina

03.07.2026 u 17:47

Vatrogasci, ilustrativna fotografija
Vatrogasci, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Požar na Visu, iznad Komiže, koji je ponovno planuo u petak poslijepodne viški vatrogasci su uz pomoć kanadera stavili pod kontrolu izvijestili su iz DVD-a Komiža

U gašenju današnjeg požara angažirano je 30 vatrogasaca koji su uz pomoć kanadera uspjeli vatreni plamen staviti pod kontrolu, rekli su Hini komiški vatrogasci.

Dodali su da požar nije ugrožavao kuće.

Ovaj požar je buknuo na prostoru iznad Komiže na kojem je u prošlu nedjelju izbio veliki požar koji je u međuvremenu lokaliziran.

Skupa s današnjim ponovnim razbuktavanjem požara iznad Komiže na tom je prostoru proteklih nekoliko dana opožareno oko 350 hektara pretežito niskog raslinja i borove šume, rekli su vatrogasci u Komiži.

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