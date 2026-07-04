Vatra se približila luksuznim vilama na Hvaru, kanaderi se povlače: 'Borit ćemo se'

U požaru su izgorjeli vinogradi i nekoliko napuštenih objekata. Veliki je problem što zbog mraka, kanaderi više neće moći letjeti
Na otoku Hvaru, zapadno od Ivan Dolca, poslijepodne je izbio požar. Nošena jakim vjetrom, vatra se približila kućama, zbog čega su podignuta četiri kanadera. Kako piše Slobodna Dalmacija, stradali su vinogradi i nekoliko poljoprivrednih objekata.
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"Kuće smo obranili i ne prijeti im više požar. No, požar se dignuo gore i ide preko brda. Četiri kanadera nam pomažu. Sve otočke snage su na terenu i zasad je borba. Dalje ćemo sve vidjeti, a nadamo se da ćemo do noći ga utišati da bude lakše. Sad se ne može reći točno što će biti, ali nadamo se da će biti dobro", rekao je za HRT Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar.
No, u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama očekuju pojačavanje vjetra. Kanaderi će se zbog mraka morati povući u bazu.
"Trenutno se na terenu nalazi 41 vatrogasac i 17 vatrogasnih vozila. Trenutno stanje je dosta dobro s obzirom na to kako je bilo u popodnevnim satima. Par napuštenih objekata je izgorilo, dvije vile su malo zahvaćene, više njihove okućnice, jedan dio vinograda je izgorio. Borit ćemo se i nadam se da ćemo obuzdati požar noćas", rekao je za Dnevnik.hr Goran Kević, zapovjednik Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.