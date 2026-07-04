Vatra se približila luksuznim vilama na Hvaru, kanaderi se povlače: 'Borit ćemo se'

Na otoku Hvaru, zapadno od Ivan Dolca, poslijepodne je izbio požar. Nošena jakim vjetrom, vatra se približila kućama, zbog čega su podignuta četiri kanadera. Kako piše Slobodna Dalmacija, stradali su vinogradi i nekoliko poljoprivrednih objekata.

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"Kuće smo obranili i ne prijeti im više požar. No, požar se dignuo gore i ide preko brda. Četiri kanadera nam pomažu. Sve otočke snage su na terenu i zasad je borba. Dalje ćemo sve vidjeti, a nadamo se da ćemo do noći ga utišati da bude lakše. Sad se ne može reći točno što će biti, ali nadamo se da će biti dobro", rekao je za HRT Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar.