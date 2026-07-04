pucnjava u međimurju

Specijalci češljaju Čakovec: Policija pronašla predmet povezan s napadačem?

M.Da.

04.07.2026 u 20:26

Specijalci ATJ Lučko na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu
Specijalci ATJ Lučko na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros ustrijelio dva mladića ispred noćnog kluba u Čakovcu

U Čakovcu traje policijska potraga za osumnjičenikom za jutrošnju pucnjavu u kojoj su prostrijeljena dva mladića. Osim što su u pomoć pozvali i druge policijske postaje, na ulice grada uputili su specijalne jedinice.

vezane vijesti

One, po pisanju e-Međimurja kontroliraju prostor u blizini gimnazije Josipa Slavenskog. Ondje rade detaljne provjere, a kako se može vidjeti na snimkama koje ima Net.hr, provode racije po kafićima.

Pucnjava u Čakovcu Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zasad nema traga počinitelju, no pronašli su automobil za kojeg smatraju da bi mogao biti povezan s bjeguncem. Vozilo je postalo predmetom istrage. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nesreća u splitu

nesreća u splitu

Poginuo još jedan motociklist na našim cestama: Liječnici ga nisu mogli spasiti
DO KRAJA LJETA

DO KRAJA LJETA

FOTO Započeli radovi na jednom od najprometnijih raskrižja u Zagrebu, evo kako će se voziti
BRZA AKCIJA

BRZA AKCIJA

VIDEO U Srbiji pao zloglasni kriminalac i vođa 'Zabranjenih': Evo kako su ga uhitili

najpopularnije

Još vijesti