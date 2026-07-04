Specijalci češljaju Čakovec: Policija pronašla predmet povezan s napadačem?

Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros ustrijelio dva mladića ispred noćnog kluba u Čakovcu
U Čakovcu traje policijska potraga za osumnjičenikom za jutrošnju pucnjavu u kojoj su prostrijeljena dva mladića. Osim što su u pomoć pozvali i druge policijske postaje, na ulice grada uputili su specijalne jedinice.
One, po pisanju e-Međimurja kontroliraju prostor u blizini gimnazije Josipa Slavenskog. Ondje rade detaljne provjere, a kako se može vidjeti na snimkama koje ima Net.hr, provode racije po kafićima.
Zasad nema traga počinitelju, no pronašli su automobil za kojeg smatraju da bi mogao biti povezan s bjeguncem. Vozilo je postalo predmetom istrage.