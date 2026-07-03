Poljski premijer oglasio se nakon upozorenja SAD-a: 'Ne želim nikoga plašiti, ali...'

Poljski portal Onet objavio je da su izvori bliski predsjedniku Karolu Nawrockom navodno prenijeli kako su Sjedinjene Države više puta upozorile Varšavu na mogući plan napada ili destabilizacije.

‘Ne želim nikoga plašiti, ali nadolazeći mjeseci zaista bi mogli biti kritični , i zbog promjene prirode rata. Takve zabrinutosti posebno su izražene u baltičkim državama’, rekao je Tusk novinarima u petak.

Tusk je reagirao na medijske napise o navodnim planovima Moskve za oružanu ‘provokaciju’ na teritoriju Poljske , koji bi, prema citiranim američkim obavještajnim izvorima, trebao poslužiti kao test spremnosti NATO-a.

Bijela kuća i američki State Department nisu odgovorili na upite BBC-ja o tim tvrdnjama.

Prema navodima koje su u petak prenijeli i britanski mediji, mogući scenariji uključuju napade na poljsku infrastrukturu projektilima ili dronovima, kao i eventualno ubacivanje vojnika na teritorij NATO članice.

Cilj takvih poteza, prema istim izvorima, bio bi povećati pritisak na zapadne saveznike Ukrajine kako bi smanjili ili prekinuli vojnu pomoć Kijevu u ratu koji traje od 2022. godine, nakon ruske invazije.

'Svjesni smo prijetnji'

Tusk je na te informacije odgovorio porukom smirenosti, ali i opreza.

‘Ne trebamo se bojati, pripremamo se za različite situacije, ali ih ne možemo ignorirati... Svjesni smo prijetnji, i zahvaljujući informacijama naših saveznika’, rekao je poljski premijer.

Predsjednik Karol Nawrocki idući će tjedan sudjelovati na NATO samitu u Turskoj zajedno s čelnicima država članica saveza.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da će skup pokazati kako europske zemlje odgovaraju na dugogodišnje zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju obrambenih izdvajanja, a očekuje se i nastavak potpore Ukrajini.

Tusk je još u travnju za Financial Times upozorio da bi Rusija u roku od ‘nekoliko mjeseci’ mogla biti sposobna napasti neku NATO članicu.

Njegov zamjenik i ministar vanjskih poslova Radek Sikorski u lipnju je za CBS News rekao da ne isključuje mogućnost ruske ‘operacije pod lažnom zastavom’ u iduće dvije godine.

Baltik u fokusu

Baltičke zemlje već duže vrijeme izražavaju zabrinutost zbog vlastite sigurnosne ranjivosti. Latvijski mediji u lipnju su izvijestili o upozorenjima obavještajnih službi da bi Rusija mogla planirati vojne provokacije u regiji ili Poljskoj.

Litavski veleposlanik pri NATO-u izjavio je da je vjerojatnije da će Rusija koristiti hibridne metode djelovanja – poput upada dronova ili projektila – nego otvoreni vojni napad, prema navodima javnog servisa LRT.

NATO-ov članak 5 propisuje da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve, što znači da bi saveznici bili dužni međusobno se braniti.