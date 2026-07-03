Poljski premijer oglasio se nakon upozorenja SAD-a: 'Ne želim nikoga plašiti, ali...'

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi nadolazeći mjeseci mogli biti 'kritični' u kontekstu sigurnosnih prijetnji iz Rusije, istaknuvši da se Varšava priprema za 'različite scenarije' mogućeg razvoja situacije
Tusk je reagirao na medijske napise o navodnim planovima Moskve za oružanu ‘provokaciju’ na teritoriju Poljske, koji bi, prema citiranim američkim obavještajnim izvorima, trebao poslužiti kao test spremnosti NATO-a.
‘Ne želim nikoga plašiti, ali nadolazeći mjeseci zaista bi mogli biti kritični, i zbog promjene prirode rata. Takve zabrinutosti posebno su izražene u baltičkim državama’, rekao je Tusk novinarima u petak.
Poljski portal Onet objavio je da su izvori bliski predsjedniku Karolu Nawrockom navodno prenijeli kako su Sjedinjene Države više puta upozorile Varšavu na mogući plan napada ili destabilizacije.
Bijela kuća i američki State Department nisu odgovorili na upite BBC-ja o tim tvrdnjama.
Prema navodima koje su u petak prenijeli i britanski mediji, mogući scenariji uključuju napade na poljsku infrastrukturu projektilima ili dronovima, kao i eventualno ubacivanje vojnika na teritorij NATO članice.
Cilj takvih poteza, prema istim izvorima, bio bi povećati pritisak na zapadne saveznike Ukrajine kako bi smanjili ili prekinuli vojnu pomoć Kijevu u ratu koji traje od 2022. godine, nakon ruske invazije.
'Svjesni smo prijetnji'
Tusk je na te informacije odgovorio porukom smirenosti, ali i opreza.
‘Ne trebamo se bojati, pripremamo se za različite situacije, ali ih ne možemo ignorirati... Svjesni smo prijetnji, i zahvaljujući informacijama naših saveznika’, rekao je poljski premijer.
Predsjednik Karol Nawrocki idući će tjedan sudjelovati na NATO samitu u Turskoj zajedno s čelnicima država članica saveza.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je da će skup pokazati kako europske zemlje odgovaraju na dugogodišnje zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju obrambenih izdvajanja, a očekuje se i nastavak potpore Ukrajini.
Tusk je još u travnju za Financial Times upozorio da bi Rusija u roku od ‘nekoliko mjeseci’ mogla biti sposobna napasti neku NATO članicu.
Njegov zamjenik i ministar vanjskih poslova Radek Sikorski u lipnju je za CBS News rekao da ne isključuje mogućnost ruske ‘operacije pod lažnom zastavom’ u iduće dvije godine.
Baltik u fokusu
Baltičke zemlje već duže vrijeme izražavaju zabrinutost zbog vlastite sigurnosne ranjivosti. Latvijski mediji u lipnju su izvijestili o upozorenjima obavještajnih službi da bi Rusija mogla planirati vojne provokacije u regiji ili Poljskoj.
Litavski veleposlanik pri NATO-u izjavio je da je vjerojatnije da će Rusija koristiti hibridne metode djelovanja – poput upada dronova ili projektila – nego otvoreni vojni napad, prema navodima javnog servisa LRT.
NATO-ov članak 5 propisuje da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve, što znači da bi saveznici bili dužni međusobno se braniti.