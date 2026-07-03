Počinju radovi na jednom od ključnih raskrižja u Zagrebu: Očekuju se velike gužve

U priopćenju se navodi da će se, paralelno s radovima na magistralnom cjevovodu ukupne vrijednosti oko 3,8 milijuna eura, izvesti i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.

Za vrijeme izvođenja radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima, napominju iz Grada.

Sva lijeva skretanja na raskrižju bit će onemogućena, zadržano je pravocrtno kretanje na raskrižju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku, a iz smjera zapada prema istoku kretanje vozila uključuje kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj sjeverno od raskrižja, pojašnjavaju. S druge strane, iz smjera juga prema sjeveru kretanje vozila uključuje dulju obilaznicu preko raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Fausta Vrančića.