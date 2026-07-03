Poznato koliko su požara dosad ugasili pripadnici zračnih snaga MORH-a

Pripadnici zračnih snaga Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Ministarstva obrane (MORH) od 15. lipnja do 3. srpnja gasili su 23 požara diljem Jadranske obale štiteći ljude, prirodu i imovinu, priopćio je u petak MORH
"Oni su tijekom ljetnih mjeseci aktivno angažirani u gašenju požara diljem Jadranske obale štiteći ljude, prirodu i imovinu u najizazovnijem dijelu godine. Tijekom ovog tjedna piloti 855. protupožarne eskadrile gasili su požare u Komiži na otoku Visu, gdje su bila angažirana čak četiri kanadera i dva Air Tractora, potom na Čiovu, Mljetu, Senju, Zlarinu i u Rudelama kraj Kistanja", ističe u priopćenju MORH.
Od početka II. faze protupožarne sezone, od 15. lipnja do 3. srpnja do 8 sati, zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga sudjelovale u gašenju devet požara u Šibensko-kninskoj županiji, osam u Splitsko-dalmatinskoj županiji, četiri u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, jednog u Zadarskoj županiji i jednog u Ličko-senjskoj županiji.
Osim gašenja, zračne snage provele su i četiri protupožarna izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara.
Tijekom intervencija i izviđanja od početka II. faze protupožarne sezone izvršeno je 1292 leta, pri čemu je ostvaren 171 sat naleta, izbačeno je 6445 tona vode, prevezene su dvije osobe i četiri tone tereta te je utrošeno 5067 litara pjenila.
U 2026. zaprimljeno je 80 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za gašenje protupožarnim zrakoplovima, pri čemu je izvršeno 1803 leta i ostvareno 249:45 sati naleta te je pritom izbačeno 8670 tona vode te utrošeno 5226 litara pjenila, što govori o razmjerima angažmana i težini intervencija koje su bile potrebne.
"Zračne snage dosljedno pokazuju visoku razinu stručnosti, iznimnu brzinu reakcije i stalnu spremnost, što je presudno u učinkovitoj borbi protiv požara", poručuje MORH u priopćenju.