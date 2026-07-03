Poznato koliko su požara dosad ugasili pripadnici zračnih snaga MORH-a

Pripadnici zračnih snaga Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Ministarstva obrane (MORH) od 15. lipnja do 3. srpnja gasili su 23 požara diljem Jadranske obale štiteći ljude, prirodu i imovinu, priopćio je u petak MORH

"Oni su tijekom ljetnih mjeseci aktivno angažirani u gašenju požara diljem Jadranske obale štiteći ljude, prirodu i imovinu u najizazovnijem dijelu godine. Tijekom ovog tjedna piloti 855. protupožarne eskadrile gasili su požare u Komiži na otoku Visu, gdje su bila angažirana čak četiri kanadera i dva Air Tractora, potom na Čiovu, Mljetu, Senju, Zlarinu i u Rudelama kraj Kistanja", ističe u priopćenju MORH.

Od početka II. faze protupožarne sezone, od 15. lipnja do 3. srpnja do 8 sati, zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga sudjelovale u gašenju devet požara u Šibensko-kninskoj županiji, osam u Splitsko-dalmatinskoj županiji, četiri u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, jednog u Zadarskoj županiji i jednog u Ličko-senjskoj županiji. Osim gašenja, zračne snage provele su i četiri protupožarna izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara.