Na gradilištu škole poginuo radnik: Pao je s visine

Na gradilištu u Ulici kralja Stjepana Držislava u Zadru dogodila se nesreća na radu sa smrtnim ishodom. Kako je izvijestila PU zadarska, dojavu su dobili u 13.34 sati. Radnik je pao s visine, a od zadobivenih ozljeda je preminuo na licu mjesta.

"Na mjestu događaja policijski službenici će provesti očevid u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu i dežurnim državnom odvjetnikom", poručili su iz policije.

Večernji piše kako se nesreća dogodila na gradilištu škole te da je poginuli radnik državljanin BiH.