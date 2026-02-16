nesreća na radu

Na gradilištu škole poginuo radnik: Pao je s visine

16.02.2026 u 15:53

Očevid ove tragedije je u tijeku. Radnik je navodno pao s visine te je zbog težine ozljeda preminuo na licu mjesta

Na gradilištu u Ulici kralja Stjepana Držislava u Zadru dogodila se nesreća na radu sa smrtnim ishodom. Kako je izvijestila PU zadarska, dojavu su dobili u 13.34 sati. Radnik je pao s visine, a od zadobivenih ozljeda je preminuo na licu mjesta.

"Na mjestu događaja policijski službenici će provesti očevid u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu i dežurnim državnom odvjetnikom", poručili su iz policije.

Večernji piše kako se nesreća dogodila na gradilištu škole te da je poginuli radnik državljanin BiH.

