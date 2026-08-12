Na Gospu se priprema novi kaos u afričkim enklavama Španjolske?

Status sjevernoafričkih enklava Ceute i Melille kao španjolskih teritorija nije predmet rasprave, poručili su u srijedu španjolski dužnosnici, nakon što je marokanski ministar pravosuđa istaknuo kako Maroko polaže pravo na suverenitet nad tim gradovima.

Ministar Abdellatif Ouahbi je u izjavi za televiziju Asharq javno pokrenuo to sporno pitanje, prvi put od granične krize u Ceuti krajem srpnja kada je oko 72.000 migranata nakratko prešlo u enklavu. U masovnom pokušaju prelaska granice poginulo je najmanje 96 ljudi. Ouahbi je rekao da je njegova zemlja uvijek pokretala pitanje statusa tih gradova u pregovorima sa Španjolskom, s dugoročnim ciljem da se rješenje postigne dijalogom.

Od neovisnosti 1956. Maroko smatra da su Ceuta i Melilla pod španjolskom okupacijom te tvrdi da bi suverenitet nad njima naposljetku trebao biti prenesen na Rabat. Madrid ih, pak, smatra sastavnim dijelovima svojeg teritorija još od 17., odnosno 15. stoljeća. „Ceuta i Melilla nisu samo španjolske, one su superšpanjolske i ne mogu se dirati“, izjavila je španjolska ministrica obrane Margarita Robles novinarima u Ceuti, odgovarajući na Ouahbijeve komentare. „Svaki napad na Ceutu i Melillu napad je na Španjolsku u cjelini. To se više nikada ne smije dogoditi“, dodala je, osvrćući se na graničnu krizu.

Granica u Ceuti Izvor: Profimedia / Autor: Antonio Sempere / ContactoPhoto / Profimedia







+5 Granica u Ceuti Izvor: Profimedia / Autor: Antonio Sempere / ContactoPhoto / Profimedia