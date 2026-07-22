Muškarci u kratkim hlačama preplavili urede u Japanu, žene uzvraćaju: 'Ne želimo gledati dlakave noge'

'Želimo ljudima dati više mogućnosti tijekom velikih vrućina, a ne propisivati što moraju nositi . Sve dok odjeća nije uvredljiva za druge, ne bi trebalo biti problema', rekao je za BBC Noboru Watanabe iz Odjela za okoliš Tokijske metropole.

Ovoga puta preporuke idu korak dalje. Uz odustajanje od sakoa i kravata, zaposlenike se potiče da nose kratke hlače, što je donedavno u japanskim uredima bilo gotovo nezamislivo.

Vlada Tokijske metropole u travnju je pokrenula novu fazu inicijative 'Tokyo Cool Biz', kojom želi ublažiti posljedice ljetnih vrućina i smanjiti potrebu za intenzivnim hlađenjem u uredima. Program je predstavila guvernerka Tokija Yuriko Koike, koja je još 2005. godine, dok je bila japanska ministrica okoliša, pokrenula danas već dobro poznatu kampanju 'Cool Biz'.

Nova pravila nisu naišla na jednoglasnu podršku. Dio zaposlenika pozdravlja opušteniji pristup jer omogućuje ugodniji rad tijekom visokih temperatura, no drugi smatraju da su preporuke nepravedne. Kritičari upozoravaju kako se od žena i dalje često očekuje da nose najlonke čak i kada pokazuju dio nogu, zbog čega smatraju da nova pravila nisu jednako primjenjiva na oba spola.

Na društvenim mrežama pojavio se čak i izraz 'sunehara', odnosno 'uznemiravanje dlakavim nogama', kojim se opisuje nelagoda pojedinih zaposlenica zbog izloženosti muškim dlakavim nogama u uredima.

Anketa klinike Gorilla Clinic provedena u lipnju pokazala je da se 53,5 posto ispitanika protivi nošenju kratkih hlača na poslu tijekom ljeta, dok ih 46,5 posto podržava. Među protivnicima najčešći razlozi bili su zabrinutost zbog izgleda tijela i dlačica na nogama. Žene su u istraživanju sudjelovale češće od muškaraca, što upućuje na to da upravo one češće imaju negativan stav prema muškim golim nogama u uredskom okruženju.

Sve više muškaraca uklanja dlačice

Direktor Gorilla Clinica Akifumi Funatsu kaže kako proteklih mjeseci primjećuje porast broja muškaraca koji dolaze na lasersko uklanjanje dlačica s nogu.

'Ne dolaze više samo iz estetskih razloga, nego i zbog društvenog bontona kada nose kratke hlače', kaže Funatsu. Smatra da mnogi vjeruju kako žene očekuju da muškarci imaju manje dlačica na nogama pa ih uklanjaju kako ne bi izazvali nelagodu među kolegama.

Iako su startupi i tehnološke tvrtke posljednjih godina već ublažili pravila poslovnog odijevanja, preporuka gradske uprave dodatno je normalizirala ležerniji stil i u tradicionalnijim radnim sredinama.



Program 'Cool Biz' pokrenut je 2005. godine kako bi se smanjila potrošnja električne energije za klimatizaciju. Tada su zaposlenici potaknuti da ljeti nose košulje kratkih rukava bez kravate i sakoa. Kampanju su podržali i najviši državni dužnosnici, među njima i tadašnji premijer Junichiro Koizumi, koji se u javnosti često pojavljivao bez kravate.

Nakon razornog potresa i tsunamija u Tohokuu 2011. godine pokrenut je prošireni program 'Super Cool Biz', kojim su uvedene još fleksibilnije preporuke kako bi se dodatno smanjila potrošnja energije u uredima i kućanstvima.

Rekordne vrućine i sve više toplinskih udara

Japan se posljednjih mjeseci suočava s rekordno visokim temperaturama i rastom cijena energije. Meteorolozi upozoravaju da će ovog ljeta biti sve više dana s ekstremnim vrućinama, a Japanska meteorološka agencija počela je koristiti izraz 'kokusho-bi', odnosno 'dan okrutne vrućine', za dane kada temperatura prelazi 40 Celzijevih stupnjeva.

Prema podacima japanske Agencije za upravljanje požarima i katastrofama, u razdoblju od 6. do 12. srpnja od toplinskog udara umrlo je sedam osoba, dok je njih 4580 završilo u bolnici.

Osim preporuka o unosu dovoljno tekućine i korištenju klimatizacijskih uređaja, Japanci sve češće posežu za odjećom s ugrađenim ventilatorima, rashladnim ručnicima, suncobranima koji blokiraju UV zračenje i toplinu te prijenosnim ventilatorima.

Stručnjaci iz Japanske akademske mreže za smanjenje rizika od katastrofa upozoravaju kako je za prilagodbu organizma visokim temperaturama potrebno nekoliko tjedana. Posebno ističu da se na ljetne vrućine treba početi privikavati još tijekom kišne sezone, prije nego što nastupe najveće sparine.

Dodatni problem predstavlja vrlo visoka vlažnost zraka, zbog koje znoj sporije isparava, a tijelo se teže prirodno hladi, što povećava rizik od toplinskog udara.