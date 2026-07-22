novi ukrajinski napad

VIDEO Dramatični prizori iz Krasnodara: Dva 'ruska Amazona' u plamenu, dio Krima bez struje

I.V.

22.07.2026 u 07:58

Napad na 'ruski Amazon'
Napad na 'ruski Amazon' Izvor: X / Autor: Exilenova+
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Veliki požari izbili su tijekom noći na nekoliko lokacija na jugu Rusije, dok su dijelovi okupiranog Krima ostali bez električne energije nakon navodnih ukrajinskih napada dronovima, izvijestili su Telegram kanali koji prate ratna zbivanja

Prema navodima Telegram kanala Supernova Plus, ukrajinski dronovi pogodili su dvije trafostanice u okupiranim mjestima Masandra i Jalta, što je izazvalo prekid opskrbe električnom energijom.

Nestanci struje zabilježeni su i u okupiranoj Alušti na južnoj obali Krima, nakon što je i taj grad navodno bio meta ukrajinskog napada, prenosi kanal Exilenova Plus.

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Gorjeli logistički centri i parkirališta

Istovremeno su u ruskom Krasnodaru pogođeni objekt internetskog trgovačkog diva Wildberries, parkiralište za kamione i nekoliko stambenih zgrada, tvrdi Supernova Plus. Kompanija Wildberries kolokvijalno se naziva i 'ruski Amazon'.

Još jedan logistički centar iste tvrtke navodno je pogođen u Nevinnomisku u Stavropoljskom kraju, gdje je nakon udara izbio veliki požar.

Navode zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Novi udari na rusku infrastrukturu

Ukrajina posljednjih mjeseci redovito izvodi napade na vojne i logističke ciljeve duboko na teritoriju Rusije i na okupiranim područjima, nastojeći oslabiti ruske sposobnosti za nastavak rata.

Ako se informacije potvrde, ovo bi bio već četvrti napad na infrastrukturu tvrtke Wildberries u svega nekoliko dana. Ukrajinske snage već su 18. srpnja, prema dostupnim izvješćima, u jednoj noći pogodile dva objekta tog ruskog trgovačkog lanca.Ruske vlasti tada su priopćile da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu Wildberriesa u Elektrostalju u Moskovskoj oblasti, dok je iste noći pogođen i distribucijski centar u Kotovsku u Tambovskoj oblasti.

Ukrajinski napadi nastavili su se i proteklih dana. Prema izvješćima kanala za praćenje sukoba na Telegramu, u noći na 19. srpnja pogođeno je skladište nafte u Stavropoljskom kraju te više ciljeva na okupiranim područjima.

Dan kasnije zapovjednik ukrajinskih Snaga besposadnih sustava Robert 'Madyar' Brovdi izjavio je da su ukrajinske snage tijekom jedne noći pogodile sedam brodova ruske 'flote u sjeni', sedam energetskih objekata na okupiranom Krimu te više drugih vojnih ciljeva.

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