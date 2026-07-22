Umjesto hodočašća neonacista, policajci: Hitlerova rodna kuća dobila novu namjenu

Obnova je stajala oko 20 milijuna eura. Prema planu, u kompleksu, koji obuhvaća glavnu zgradu, pomoćne objekte i unutarnje dvorište, bit će smješteni djelatnici okružnog policijskog zapovjedništva i lokalne policijske postaje, prenosi agencija dpa.

Kuća u kojoj je Hitler rođen 20. travnja 1889. dugo je bila u privatnom vlasništvu. Nakon dugotrajnog sudskog spora, država ju je 2017. izvlastila. Stručno povjerenstvo odbacilo je mogućnost rušenja zgrade i njezina pretvaranja u muzej te preporučilo preuređenje kojim bi građevina postala što manje prepoznatljiva.