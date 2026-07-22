Rubio: SAD želi pregovarati, Iran je neozbiljan

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u srijedu da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom, no da Teheran nije ozbiljan kada je riječ o pregovorima, dok širenje sukoba ometa promet kroz dva najvažnija svjetska energetska pomorska pravca.

Rubio je to rekao na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja jugoistočne Azije, dan nakon što su tri naftna tankera sa saudijskom naftom namijenjenom azijskom tržištu promijenila smjer plovidbe u Crvenom moru, očito zbog prijetnji jemenskih hutista koje podupire Iran, prenosi Reuters. Hutisti, koji nadziru obalu na ulazu u Crveno more, u ponedjeljak su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, otvorivši tako moguću novu bojišnicu u ratu koji je od 28. veljače, kada su SAD i Izrael napali Iran, odnio tisuće života diljem Perzijskog zaljeva. Budući da Iran već prijeti brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, izlaz iz Perzijskog zaljeva, Crveno more postalo je glavna alternativna ruta za izvoz milijuna barela saudijske nafte dnevno. Visoki iranski dužnosnik rekao je u ponedjeljak za Reuters da je Teheran od posrednika primio prijedlog o desetodnevnom prekidu vatre kako bi se spasio privremeni sporazum o primirju koji su SAD i Iran potpisali u lipnju, a koji je zamijenio raniji sporazum iz travnja. Kao još jedan znak da diplomacija nije posve zamrla, iranski ministar unutarnjih poslova Eskandar Momeni posjetio je Pakistan, jednog od posrednika, i zatražio od Islamabada da nastavi s posredničkim naporima.

'Učinit ćemo što je potrebno' Rubio je rekao da je Washington "uvijek predan diplomaciji", ali da sumnja kako je Teheran jednako predan pregovorima. "Problem s kojim se trenutačno suočavamo jest to što oni nisu ozbiljni kada je riječ o pregovorima. Ako su oni ozbiljni, ozbiljni smo i mi. Ako nisu, učinit ćemo ono što je potrebno kako bismo zaštitili svoje interese, ali i interese svojih saveznika", rekao je Rubio u Manili. Naglasio je da se Iranu ne smije dopustiti kontrola nad Hormuškim tjesnacem jer bi to stvorilo opasan presedan za cijeli svijet, uključujući zemlje jugoistočne Azije, od kojih mnoge imaju teritorijalne sporove s Kinom u Južnokineskom moru. "Ako na Bliskom istoku stvorimo presedan prema kojem neka država može odlučiti da će kontrolirati međunarodni plovni put, naplaćivati prolaz i, ako joj ne platite, potapati vaše brodove, stvorili smo vrlo opasan presedan koji će se ponavljati i u drugim dijelovima svijeta, uključujući ovu regiju", rekao je Rubio. Budući da diplomatski pomak još nije na vidiku, američka vojska u utorak je jedanaestu uzastopnu noć bombardirala ciljeve diljem Irana. Stanovnici Teherana izvijestili su da su u ranim jutarnjim satima srijede čuli eksplozije dok je Iran aktivirao protuzračnu obranu iznad glavnog grada, objavila je poluslužbena novinska agencija Fars. Eksplozije su prijavljene i u jugoistočnim obalnim gradovima Čabaharu i Konaraku, dok su se dvije eksplozije čule u Bušehru, gdje se nalazi jedina iranska nuklearna elektrana, izvijestila je državna novinska agencija IRNA.