Tko je novi šef ukrajinske vojske? Najviše se ističe njegov odnos prema ljudima

Nakon što je službeno objavljeno njegovo imenovanje, Drapati je zahvalio Zelenskom i obećao da će 'raditi odgovorno, usredotočeno i s poštovanjem prema ljudima koji brane državu'.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski popustio je pod pritiskom brojnih prosvjeda koji su uslijedili nakon smjene ministra obrane Mihaila Fedorova i smijenio Sirskog, a na njegovo mjesto imenovao je Mihaila Drapatija , uglednog generala čije su ime uzvikivali brojni prosvjednici.

Istovremeno, Drapati se zahvalio i Sirskom, pripisujući mu zasluge za pomoć u oblikovanju njegove vojne karijere.

Učinkoviti vođa

Kyiv Independent navodi kako je mnogo toga o general-bojniku Drapatiju nepoznato, no ističe kako ga njegovi suborci poštuju kao 'učinkovitog vođu'.

Rodom je iz Kamjanec-Podilskog u zapadnoj Ukrajini, a diplomirao je na Harkovskom institutu tenkovskih snaga 2004. godine. Svoju je vojnu karijeru započeo kao tenkovski poručnik u dobi od 21 godine, a do pozicije zapovjednika vojske penjao se kroz teške bitke na fronti.

Do sad je zapovijedao Združenim snagama, novoosnovnanom zapovjednom strukturom za frontu u i oko sjeveroistočne Harkovske oblasti. Prije preuzimanja Združenih snaga, vodio je operativno-stratešku skupinu Dnipro, veliku krovnu zapovjednu strukturu koja je nadzirala istočne linije fronta, sve dok je Sirski nije raspustio u listopadu 2025. godine.

Drapati je bio cijenjen zbog svoje sposobnosti da 'pita svoje podređene za mišljenje i kakvu podršku trebaju', umjesto da samo daje naredbe, rekao je za Kyiv Independent Rob Lee, viši suradnik u Euroazijskom programu Instituta za istraživanje vanjske politike sa sjedištem u Washingtonu.

'S obzirom na njegovo iskustvo, ugled i naglasak na reformama, Drapati je izvrstan izbor za vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga', rekao je Lee.

Zapovjednici moraju učiti iz vlastitih pogrešaka

Drapati je više puta naglasio koliko je važno da zapovjednici preuzmu odgovornost i uče iz vlastitih pogrešaka.

Za bivšeg je ministra obrane imao samo riječi hvale. Rekao je da je vidio istinski Fedorovljev napor da se promjene pravila koja dugo upravljaju vojskom te riješe problemi koje je sustav navikao ignorirati.

'Vojska treba promjenu, ali bez pravde, nijedna promjena neće imati smisla za ljude koji svakodnevno nose ovaj rat na svojim ramenima', napisao je Drapati u objavi na Facebooku 16. srpnja, podržavši Fedorova dan nakon njegove smjene.

Drapati je tijekom godina tako izgradio imidž vrhunskog modernog ukrajinskog vojnog vođe usmjerenog na ljude. Nije mu bilo strano ni podnijeti ostavku i preuzeti odgovornost kad nije mogao riješiti ključne probleme.

'Vojska u kojoj su zapovjednici osobno odgovorni za živote ljudi je živa. Vojska u kojoj nitko nije odgovoran za gubitke umire iznutra', naveo je u svojoj ostavci na mjesto zapovjednika ukrajinskih kopnenih snaga 1. lipnja 2025. nakon napada ruskih balističkih raketa Iskander na poligon kojim upravlja 239. centar za obuku, u kojem je poginulo 12 ukrajinskih vojnika.