Muškarac u Parizu uhićen s nakitom vrijednim 10 milijuna eura, skrivao ga u donjem rublju

L. Š. / Hina

01.09.2025 u 17:02

Francuska policija uhitila je putnika na pariškoj željezničkoj postaji s brojnim komadima luksuznog nakita skrivenog u donjem rublju, a vrijednim oko 10 milijuna eura

Protiv muškarca i jednog suučesnika pokrenute su istrage zbog baratanja ukradenom robom, objavilo je u ponedjeljak pariško tužiteljstvo. Kod muškaraca je u koferu pronađen i kućni alat.

Prema novinama Le Parisien, koje se pozivaju na istražitelje, muškarci su već bili poznati vlastima i zaustavljeni su tijekom rutinske provjere na kolodvoru Gare de Lyon.

Tijekom pregleda, policajci su otkrili da je jedan od muškaraca u donjem rublju sakrio čarapu u kojoj se nalazio luksuzni sat i brojni komadi nakita. Zaplijenjena je ogrlica vrijedna procijenjenih pet milijuna eura, naušnice vrijedne preko dva milijuna eura i prsten vrijedan milijun eura.

