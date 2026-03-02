NOVI POČETAK

Dan kada sve sjeda na svoje mjesto: Ovi horoskopski znakovi napokon ulaze u razdoblje stabilnosti

P. H.

02.03.2026 u 16:01

Nakon duljeg kaosa, tri znaka napokon vide rezultate svog truda i jasniji smjer
Nakon duljeg kaosa, tri znaka napokon vide rezultate svog truda i jasniji smjer Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Nakon napornih, kaotičnih mjeseci, početak ožujka napokon donosi prizemljenje i osjećaj da sve sjeda na svoje mjesto. Za tri horoskopska znaka, Raka, Škorpiona i Jarca, 2. ožujka označava ulaz u novu fazu stabilnosti, veće samouvjerenosti i jasnijeg smjera

Umorni su od lutanja i stalnog preispitivanja kamo dalje, a sada napokon vide koje stvari u njihovim životima funkcioniraju, a koje je vrijeme zauvijek pustiti. Energetski naboj početka tjedna pomaže im da krenu naprijed s više povjerenja u sebe i manje potrebe da se vraćaju unatrag. Za ova tri horoskopska znaka ovo nije samo jedan običan ponedjeljak, nego dan koji otvara sasvim novo poglavlje.

vezane vijesti

Rak

Kod Raka se najviše ističe jednostavnost – odjednom shvaćaju da ne mora sve biti drama i napor, nego da neke stvari doista mogu teći lako i bez otpora. Na ovaj dan ulaze u novo poglavlje u kojem više nisu toliko nesigurni, ne kopaju po prošlosti i ne traže pogreške u svemu što rade.

Pogledaj detaljni horoskop

Umjesto toga žele biti prisutni, živjeti sada i ovdje te graditi svakodnevicu u kojoj se osjećaju sigurno. Nakon dugog razdoblja samosabotaže i sumnje u vlastite odluke, dolaze na životno raskrižje na kojem se više ne zadržavaju – biraju smjer i kreću, svjesni da im trebaju stabilnost i mir i spremni su učiniti što god treba da ih postignu.

Margot Robbie
  • Margot Robbie
  • Margot Robbie
  • Margot Robbie
Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: Profimedia / Autor: Christopher Khoury / Zuma Press / Profimedia

Škorpion

Za Škorpione 2. ožujka označava početak nove ere samopouzdanja. Navikli su na to da ih preplavljuju snažne emocije, no ovaj put uspijevaju stati, udahnuti i svjesno ne reagirati na prvu. Prvi put nakon dugo vremena ne eksplodiraju oko svake sitnice i ne ulijeću pretjerano u tuđe drame, što im pokazuje da njihova prava moć leži u kontroli, a ne u izljevima bijesa. Uviđaju da ih prijašnje burne reakcije nisu činile jačima, nego su im trošile energiju i rušile vjeru u sebe. Sada uče balansirati vlastiti intenzitet, dozira se ono 'sve ili ništa' po kojem su poznati i upravo ih ta nova ravnoteža vodi prema stabilnosti za kojom dugo žude. Osjećaju se prisutnije u svom tijelu i glavi, kao da su napokon povezali um, emocije i instinkt u jednu jasnu liniju.

Demi Moore
  • Demi Moore
  • Demi Moore
  • Demi Moore
Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: Profimedia / Autor: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jarac

Jarčevi na ovaj dan dobivaju nešto što najviše cijene – konkretan dokaz da se sav njihov rad isplatio. Posebno se ističe sve što je povezano s kreativnim projektom ili osobnom inicijativom na kojoj su dugo ustrajali. Mnogi su već pomislili da se ništa neće pomaknuti s mrtve točke, no strpljenje se isplatilo i stvari napokon sjedaju na svoje mjesto. Ako im je cilj bio stvoriti čvrstu, dugoročnu stabilnost, sada jasno vide prve plodove.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton je Jaracm rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Energetski potpis ponedjeljka kao da im ucrtava točan smjer kretanja i potvrđuje da su se dobro postavili. Kako uvijek razmišljaju nekoliko koraka unaprijed, svjesni su da sve što rade sada utječe na njihovu budućnost – i baš zato im je lakše čekati nagrade, jer znaju da dolaze u pravo vrijeme, a ne nužno onda kada bi oni željeli.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MINIMALIZAM S EFEKTOM

MINIMALIZAM S EFEKTOM

Calista Flockhart igrala je na sigurno u crnoj haljini, a Harrison Ford nije skidao pogled s nje
HIT MODEL

HIT MODEL

Komad koji ima listu čekanja: Zara predstavila sako koji pegla struk, a podsjeća na Dior
NIŠTA NE SKRIVA

NIŠTA NE SKRIVA

Ruši pravila Hollywooda: Andie MacDowell u 67. godini izgleda senzacionalno sa sijedom kosom

najpopularnije

Još vijesti