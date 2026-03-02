Dan kada sve sjeda na svoje mjesto: Ovi horoskopski znakovi napokon ulaze u razdoblje stabilnosti

Nakon napornih, kaotičnih mjeseci, početak ožujka napokon donosi prizemljenje i osjećaj da sve sjeda na svoje mjesto. Za tri horoskopska znaka, Raka, Škorpiona i Jarca, 2. ožujka označava ulaz u novu fazu stabilnosti, veće samouvjerenosti i jasnijeg smjera

Umorni su od lutanja i stalnog preispitivanja kamo dalje, a sada napokon vide koje stvari u njihovim životima funkcioniraju, a koje je vrijeme zauvijek pustiti. Energetski naboj početka tjedna pomaže im da krenu naprijed s više povjerenja u sebe i manje potrebe da se vraćaju unatrag. Za ova tri horoskopska znaka ovo nije samo jedan običan ponedjeljak, nego dan koji otvara sasvim novo poglavlje.

Rak Kod Raka se najviše ističe jednostavnost – odjednom shvaćaju da ne mora sve biti drama i napor, nego da neke stvari doista mogu teći lako i bez otpora. Na ovaj dan ulaze u novo poglavlje u kojem više nisu toliko nesigurni, ne kopaju po prošlosti i ne traže pogreške u svemu što rade.

Ovan Ovaj ponedjeljak testirat će vaše organizacijske vještine jer će se novi zadaci gomilati nevjerojatnom brzinom. Umjesto da pokušavate riješiti sve odjednom i dovedete se do ludila, napravite jasnu listu prioriteta i ne ustručavajte se zatražiti pomoć kolega. Ljubavni život trenutno vam je u drugom planu, no jedna vrlo intrigantna poruka pred kraj dana mogla bi vam ekspresno vratiti osmijeh na lice.



Bik Početak tjedna donosi vam snažan nalet kreativnosti i snažnu želju da barem malo uljepšate svoj radni ili životni prostor. Ako ste nedavno planirali tražiti povišicu ili pregovarati o boljim uvjetima, ovo je idealan trenutak da hrabro istupite pred nadređene. U partnerskim odnosima vlada lagana napetost isključivo zbog sitnih kućanskih poslova, stoga pokušajte izbjeći nepotrebno zabadanje nosa u detalje.



Blizanci Fokus vam je apsolutno na obitelji i rješavanju jedne dosadne birokratske zavrzlame vezane uz stanovanje koja se već predugo povlači. Komunikacija s mlađim članovima obitelji zahtijevat će dodatnu dozu diplomacije kako bi se uspješno izbjegle potpuno besmislene prepirke. Navečer vas očekuje vrlo ugodno iznenađenje od strane dugogodišnjeg prijatelja koji vas poziva na druženje koje jednostavno ne smijete propustiti.



Rak Vaš telefon danas doslovno ne prestaje zvoniti, a vi se osjećate kao glavni pregovarač u rješavanju tuđih privatnih drama. Brzina kojom upijate nove informacije je zapanjujuća, što će vam uvelike olakšati usvajanje novog softvera ili vještine na poslu. Slobodni pripadnici znaka mogli bi na kratkoj pauzi za kavu naletjeti na osobu nevjerojatno privlačnog, zaraznog osmijeha.



Lav Osobne financije vaša su glavna preokupacija ovog ponedjeljka i napokon odlučno podvlačite crtu pod sve nepotrebne troškove. Odličan je dan za naplatu starih, zaboravljenih dugova ili prodaju odjeće koja vam više ne služi putem internetskih platformi. Partner bi vam s razlogom mogao predbaciti manjak romantike, stoga se potrudite na putu do kuće kupiti barem neku sitnicu kojom ćete pokazati da vam je stalo.



Djevica Ovo je apsolutno vaš dan za briljiranje jer se osjećate iznimno fokusirano, energično i spremno za najveće moguće izazove. Kolege će vam spontano prilaziti po savjete, a vaša sposobnost hladne analize riješit će jedan ogroman, gorući problem unutar tima. Iako ste zaokupljeni obavezama, nipošto nemojte ignorirati pozive simpatije koja vam uporno pokušava dati do znanja da želi konkretan spoj.



Vaga Vaš unutarnji glas vrišti da se danas povučete iz središta zbivanja i radite iz sjene, što će se pokazati kao najpametnija moguća poslovna taktika. Netko u uredu silno pokušava preuzeti zasluge za vaš trud, no istina će vrlo brzo izaći na vidjelo bez ikakvog vašeg izravnog uplitanja. Večer posvetite isključivo maksimalnom opuštanju, toploj kupki i ranoj pripremi za spavanje jer vam je imunitet u blagom padu.



Škorpion Vaš društveni krug danas prolazi kroz pravo malo čistilište jer kristalno jasno shvaćate tko vam je lojalan, a tko samo crpi vašu dragocjenu energiju. Timski rad donosi vam fantastične rezultate na poslu, pogotovo ako usko surađujete s osobama koje imaju vrlo nekonvencionalno razmišljanje. Ako ste u dugoj vezi, partner će vas ugodno šokirati prijedlogom koji će u potpunosti osvježiti vašu usnulu spavaću sobu.



Strijelac Ponedjeljak baca svjetla reflektora izravno na vašu karijeru, a vi napokon dobivate savršenu priliku pokazati šefovima za što ste zapravo sposobni. Iako će pritisak sa svih strana biti poprilično velik, vaša prirodna snalažljivost i šarm izvući će vas iz svake potencijalno neugodne situacije. Ljubavni život je prepun strasti, ali i manje doze posesivnosti koja će zapravo samo dodatno začiniti vaš odnos s voljenom osobom.



Jarac Snažno vas privlači ideja o nadogradnji vlastitog stručnog znanja, stoga je ovo idealan dan za upisivanje tečaja ili aktivno planiranje dalekog putovanja. Poslovna komunikacija s klijentima iz inozemstva ići će vam nevjerojatno glatko, otvarajući vam vrata za jednu vrlo isplativu i stabilnu suradnju. Zauzeti pripadnici znaka pod hitno bi trebali organizirati romantičnu večeru izvan kuće kako bi uspješno razbili monotoniju.



Vodenjak Vaša intuicija danas radi naprosto besprijekorno i doslovno unaprijed znate točno što će vaši sugovornici izgovoriti. Odličan je trenutak za rješavanje pitanja nasljedstva, kredita ili raspodjele zajedničke imovine jer ćete bez puno muke uspjeti izboriti najbolje uvjete za sebe. Strasti u romantičnim odnosima naprosto divljaju, stoga se pripremite na jednu od najintrigantnijih noći u posljednjih nekoliko tjedana.

Ribe Partnerski odnosi od vas danas zahtijevaju potpunu prisutnost i neizbježnu spremnost na postizanje kompromisa koji vam isprva neće nimalo odgovarati. Vaša urođena empatija pomoći će vam brzo smiriti tenzije s osobom koja vam je izuzetno važna za daljnji profesionalni napredak. Slobodne Ribe trebale bi pomnije obratiti pažnju na kolegicu ili kolegu iz radnog okruženja tko im već danima ostavlja vrlo diskretne znakove pažnje.

​ Pogledaj detaljni horoskop

Umjesto toga žele biti prisutni, živjeti sada i ovdje te graditi svakodnevicu u kojoj se osjećaju sigurno. Nakon dugog razdoblja samosabotaže i sumnje u vlastite odluke, dolaze na životno raskrižje na kojem se više ne zadržavaju – biraju smjer i kreću, svjesni da im trebaju stabilnost i mir i spremni su učiniti što god treba da ih postignu.

Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: Profimedia / Autor: Christopher Khoury / Zuma Press / Profimedia



Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: Profimedia / Autor: Christopher Khoury / Zuma Press / Profimedia

Škorpion Za Škorpione 2. ožujka označava početak nove ere samopouzdanja. Navikli su na to da ih preplavljuju snažne emocije, no ovaj put uspijevaju stati, udahnuti i svjesno ne reagirati na prvu. Prvi put nakon dugo vremena ne eksplodiraju oko svake sitnice i ne ulijeću pretjerano u tuđe drame, što im pokazuje da njihova prava moć leži u kontroli, a ne u izljevima bijesa. Uviđaju da ih prijašnje burne reakcije nisu činile jačima, nego su im trošile energiju i rušile vjeru u sebe. Sada uče balansirati vlastiti intenzitet, dozira se ono 'sve ili ništa' po kojem su poznati i upravo ih ta nova ravnoteža vodi prema stabilnosti za kojom dugo žude. Osjećaju se prisutnije u svom tijelu i glavi, kao da su napokon povezali um, emocije i instinkt u jednu jasnu liniju.

Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: Profimedia / Autor: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: Profimedia / Autor: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jarac Jarčevi na ovaj dan dobivaju nešto što najviše cijene – konkretan dokaz da se sav njihov rad isplatio. Posebno se ističe sve što je povezano s kreativnim projektom ili osobnom inicijativom na kojoj su dugo ustrajali. Mnogi su već pomislili da se ništa neće pomaknuti s mrtve točke, no strpljenje se isplatilo i stvari napokon sjedaju na svoje mjesto. Ako im je cilj bio stvoriti čvrstu, dugoročnu stabilnost, sada jasno vide prve plodove.

Kate Middleton je Jaracm rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia





Kate Middleton je Jaracm rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia