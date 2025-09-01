U Vinkovcima otvoren prvi novi vrtić nakon 40 godina

Vrtić je otvorio vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, koji je u vrijeme kad je bio gradonačelnik Vinkovaca inicirao izgradnju novog dječjeg vrtića.

'Ovo je mjesto gdje će 176 djece učiti prve životne vrijednosti, sklapati prijateljstva i odrastati u sigurnom i poticajnom okruženju. Vrtić je ekološki učinkovit, održiv, napravljen od sigurnih i ekoloških materijala jer mi za našu djecu želimo samo najbolje, želimo im sigurnu, zdravu i sretnu budućnost', rekao je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.

'Tada smo obećali kako će svako dijete u gradu imati mjesto u vrtiću. Ovaj objekt stvoren je našom vinkovačkom snagom, a europska sredstva omogućila su nam da ideju pretvorimo u stvarnost. Posebno sam ponosan što smo okupili tim ljudi sposoban ostvariti ovako velike iskorake', rekao je Bosančić.

Objekt vrijedan 1.815.648 eura izgrađen je u potpunosti sredstvima Europske unije u sklopu projekta 'Izgradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića ‘Mali princ’ s kuhinjom u gradu Vinkovci'. Financiran je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, pri čemu je ostvaren najveći mogući iznos sufinanciranja.

Projektom 'Mali princ' kapacitet Dječjeg vrtića Vinkovci znatno je povećan. Ustanova sada ima 39 odgojnih skupina i gotovo 750 upisane djece. Vinkovci broje ukupno 1520 vrtićaraca, što u gradskim, što u privatnim vrtićima.