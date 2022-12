Muškarac koji je 'popio' prekršajnu prijavu zbog jugoslavenske zastave: Sljedeće godine ću je ponovo postaviti, i meni smeta ustašija

Prekršajnu prijavu zaradio je 47-godišnji Velimir Meničanin iz Jakšića kod Požege kad je 29. studenog, na datum kada se u bivšoj državi slavio Dan Republike, na svoju kuću izvjesio jugoslavensku zastavu. Prijavili su ga susjedi, a potom je uslijedila policijska intervencija koja je završila prekršajnom prijavom zbog 'vrijeđanja moralnih osjećaja građana'

'Otkako sam ovdje, a tomu ima već 20 godina, trpim ustaška obilježja - vješanje ustaških zastava. Protiv sam toga. Ustašija me osobno vrijeđa - otvoreno to govorim - ali trpim i šutim. I oni su ljudi, naravno, pa neka vješaju ako imaju tu potrebu, ali ja je ne volim gledati i ne gledam je, stoga me ne može uvrijediti', pojašnjava, dodajući kako ne zna zašto je netko došao i gledao u njegovu zastavu te se time uvrijedio.

'Nikomu ništa nisam želio dokazati ili poručiti tom zastavom, ona je bila za mene jer ja poštujem državu u kojoj sam rođen i othranjen. Ta država me napravila čovjekom kakav jesam i od svoje prošlosti ne mogu pobjeći. Iz tog razloga poštujem tu državu kakva god da je bila - možda nekom nije valjala, no meni jest', kazao je za Plusportal Velimir Meničanin .

Velimir i njegova supruga iznenađeni su cijelom situacijom i sve skupa im je smiješno jer nije zastavu stavio na tuđu kuću, već na svoju, te ne zna kome je to moglo zasmetati. Oni smatraju da su sa svim susjedima u dobrim odnosima pa nema potrebe ni za ovakvim sukobima.

'Čitam u medijima kako sam vrijeđao moralne osjećaje građana. U slijepoj ulici, čije osjećaje? Mogli su biti povrijeđeni osjećaji samo onoga tko je htio biti uvrijeđen. Ovo je slijepa ulica, znači ovdje ne dolazi nitko osim nas nekoliko ljudi koji ovdje živimo i sad je taj netko imao potrebu doći u nju i biti uvrijeđen. Što da mu ja radim', kazao je Meničanin.

Ne zna tko ga je prijavio jer je to bila anonimna prijava, no zastavu je morao skinuti i policija ju je uzela. Siguran je da to nije nitko od susjeda, 'jer ovdje je netko došao s namjerom da to slika i prijavi - policija je dobila fotografiju'.

Naposljetku, Meničanin smatra da nema nikakvog međunarodnog skandala jer, kako kaže, nije stavio srpsku ili bosansku zastavu - nego jugoslavensku.

'Ne bi tu trebalo biti nacionalnih netrpeljivosti... jedino moralnih pitanja... jer netko je ustaša ili bilo što drugo. Uglavnom, takvo što može smetati samo domaćim ratnim izdajnicima i zločincima. Ako meni pak ne smetaju njihove zastave, ni njima ne bi trebale smetati moje, a ja ću iduće godine ponovno postaviti zastavu, kao i ove godine, ujutro i onda ću je skinuti navečer. Ovaj put, ipak, stavit ću je u dvorište tako da nitko više ne bude 'moralno uvrijeđen'. Od sada, također, i ja ću prijavljivati ljude koji vješaju ustaške zastave jer vjerujem da me netko od njih i prijavio. Ako ćemo biti tako pokvareni, bit ćemo', poručio je za Plusportal.

Meničaninu je zastava privremeno oduzeta, za što je dobio potvrdu, ali još ne zna kada će mu biti vraćena.