Murganić obećala skloništa pa se osvrnula na Veljačin komentar: U sustavu sam 38 godina i patnje tih žena su mi bliske

Prvi korak je educiranje stručnjaka, zatim razvijanje sustava kroz jačanje SOS 24-satnih telefona koje već provode šest autonomnih kuća i tridesetak mreža. Nakon toga bi se krenulo prema jedinstvenom telefonu na nacionalnoj razini, koji Murganić smara najzahtjevnjim rješenjem

Nakon subotnjeg prosvjeda inicijative #spasime, na kojemu je bio i premijer Andrej Plenković, predstavnice te inicijative sastale su se s njim u Banskim dvorima jučer točno u podne. Nakon dvosatnog sastanka dogovoreno je nekoliko mjera, a među njima i najglasniji zahtjev - onaj o izmjeni kaznenog zakona - naišao je na odobravanje vladajućih. Uspostavit će se i linija pomoći za žrtve nasilja te otvoriti sigurne kuće u svim županijama. U inicijativi su zadovoljni sastankom, no poručuju da od zahtjeva neće odustati sve dok se ne uspostavi učinkovit sustav.

'Ići ćemo sukcesivno, najprije ćemo educirati naše stručnjake, operatere koji se javljaju na 112, u smislu da daju neke osnovne informacije, a onda bismo u jednom prijelaznom razdoblju razvijali taj sustav kroz jačanje onih SOS, 24-satnih telefona koje već provode naših šest autonomnih kuća i tridesetak mreža, odnosno savjetovališta koje imamo u RH. I onda bismo krenuli prema jednom zaista zahtjevnom rješenju, a to je jedinstveni telefon na nacionalnoj razini koji zahtjeva i opremu i dosta visoko educiranih kadrova', izjavila je ministrica Murganić.

Premijer je najavio da će linija za žrtve nasilja biti uspostavljena do kraja godine. Ministrica Nada Murganić koja je gostovala u HRT-ovoj Temi dana smatra da je to jedan od najzahtjevnijih zahtjeva inicijative.

Trenutno je najbrže rješenje jačanje postojećih SOS telefona, kazala je.

'To su telefoni, kao što sam rekla, vezani za autonomne kuće i skloništa. Skloništa u RH imamo 19, ona su financirana od strane ministarstava, redovnim financiranjem ili po projektu. Ali ono što bi nam isto tako bilo važno, radi dostupnosti, da nam i druge županije imaju skloništa. Nama je najbitnije da nam županije iznađu adekvatan prostor. To oni najbolje znaju, poznaju svoje sredine, a financiranja će se svakako dogovoriti zato što imamo obvezu, mi smo potpisnici konvencije Vijeća Europe. Prema normativima koji se preporučuju po konvenciji nam je potrebno na 10.000 žena da imamo jedno mjesto, stalno, sigurno, na raspolaganju. Mi nismo još dostigli taj broj. Otvaranjem ovih šest skloništa u šest županija približili bismo se tome broju. Ukupno prema izračunima, nama bi trebalo negdje oko 980 mjesta, i mislim da ćemo biti vrlo blizu tome cilju', kazala je Murganić, obećavši da će do kraja ove godine početi s radom tih skloništa.