Plenković Jeleni Veljači i ekipi isporučio hrpu obećanja: Telefon 24/7, sigurne kuće, izmjene zakona...

Županije koje nemaju sigurne kuće trebale bi ih dobiti, do kraja godine Hrvatska bi trebala dobiti telefon za žrtve nasilja koji bi radio 24/7, a u srednjem roku doći će i do izmjena Kaznenog zakona kako bi se pooštrile kazne za obiteljske nasilnike, zaključeno je na sastanku u Banskim dvorima, kojem su prisustvovali premijer i ministri te predstavnici inicijative Spasi me

'Smatram da je riječ o krupnom problemu, o kojem se progovorilo na način koji je mobilizirao ljude. Drago mi je da krik civilnog društva nailazi na otvorena vrata Vlade RH. Proveli smo dva sata u otvorenom razgovoru te smo nastojali vidjeti što od zahtjeva možemo riješiti u kraćem, a što u srednjem roku. Zaključili smo da do kraja godine ustrojimo telefon 24/7 za žrtve nasilja, na kojem bi radili obučeni ljudi. Za to je nadležno ministarstvo ministrice Murganić. Dok se on ne ustroji, ostaje da vidimo što možemo s ljudima koji rade na 112 i 192. Šest je županija bez sigurnih kuća. Razgovarat ćemo s tim županima kako bi ih i one dobile', kazao je Plenković. Najavio je da će u srednjem roku doći do izmjena Kaznenog zakona na način da se postrože kazne jer se nerijetko nasilnici sankcioniraju kao da su napravili prekršaj, a ne kazneno djelo. Jelena Veljača ispred inicijative najavila je da će napraviti sve da se njihovi zahtjevi implementiraju u sustav dok je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio da će izmjene Kaznenog zakona ići do kraja 2019. godine, s obzirom da izmjene moraju proći savjetovanje s javnošću i dva saborska čitanja.