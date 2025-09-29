Možemo! predlaže strožu regulaciju za pirotehniku: Uputili su novi prijedlog zakona

Zastupnici Kluba Možemo! uputili su u ponedjeljak u saborsku proceduru prijedlog zakona kojim žele dodatno ograničiti korištenje pirotehničkih sredstava, zabraniti korištenje u blizini zdravstvenih ustanova i staračkih domova, a prodaju dozvoliti samo tri dana godišnje u specijaliziranim trgovinama.

Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, stranka Možemo! predlaže da se prodaja pirotehničkih sredstava, umjesto od 15. prosinca, dozvoli tek od 29. prosinca i to samo u specijaliziranim dućanima.

Predlažu također ograničavanje korištenja dopuštenih pirotehničkih sredstava samo tijekom novogodišnjeg razdoblja, zabranu sredstava koja su učinkom istovjetna onima koja su već zabranjena, zabranu oglašavanja pirotehnike, zabranu prodaje u trgovinama mješovite robe, te ograničavanje takozvanih ponavljajućih vatrometa na maksimalno tri puta godišnje.

Predlažemo i da se zabrani korištenje pirotehnike u blizini zdravstvenih ustanova, staračkih domova, zooloških vrtova i mjesta podložnih požarima, kako se eksplozijama ne bi uznemiravali stariji, bolesni i životinje, kazao je Marin Živković na konferenciji za novinare u Saboru.

Tragedije povezane s pirotehnikom, ne samo najnovije u Šibeniku i Makarskoj, već i one koje su se dogodile prethodnih godina, moraju biti zvono na uzbunu i pokretač hitnih promjena, istaknula je Dušica Radojčić.