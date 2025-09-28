Policija objavila detalje krvavog pira u Šibeniku: Evo kako je pošlo po zlu

Policija je objavila više detalja o tragičnom događaju u kojem je žena (35) u subotu u Šbeniku na svadbi poginula zbog ispaljene signalne rakete
"Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta su proveli kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom i 38-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti i "Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".
Dodaju da je dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak ispred katedrale sv. Jakova, za vrijeme održavanja svečanosti vjenčanja, uslijed nestručnog rukovanja na pogrešan način aktivirao signalnu raketu, uslijed čega je došlo do ozljeđivanja 35-godišnjakinje, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku.
Nadalje dodaju da je osumnjičeni 38-godišnjak, s namjerom ispaljivanja signalnih raketa tijekom proslave, donio više komada signalnih raketa te jednu predao osumnjičenom 52-godišnjaku, koji ju je prihvatio unatoč činjenici da nije osposobljen za rukovanje signalnim raketama, lakomisleno smatrajući da neće doći do neželjene i po život opasne posljedice. Osumnjičeni 38-godišnjak dragovoljno je predao policijskim službenicima dvije signalne rakete, tri ručne bengalke i tri komada dimnih signala.
Po dovršenom istraživanju, osumnjičeni 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se protiv 38-godišnjaka podnosi kaznena prijava redovnim putem.