Policija objavila detalje krvavog pira u Šibeniku: Evo kako je pošlo po zlu

"Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta su proveli kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjakom i 38-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti i "Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".

Dodaju da je dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak ispred katedrale sv. Jakova, za vrijeme održavanja svečanosti vjenčanja, uslijed nestručnog rukovanja na pogrešan način aktivirao signalnu raketu, uslijed čega je došlo do ozljeđivanja 35-godišnjakinje, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku.