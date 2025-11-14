U SISKU

Božinović o nestanku troje maloljetnika: Nadam se će ih policija pronaći i vratiti kući

I.H./Hina

14.11.2025 u 13:33

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući nestanak troje maloljetnika s područja Siska, kako je policija obavijestila javnost putem portala za nestale osobe i obavijestila sve policijske uprave te izrazio nadu da će ih policija pronaći i vratiti kući

Kako je objavila policija, riječ je o Patriku Jantoleku (16) te bratu i sestri Adrianu (14) i Kjari Orečić (13) koji su se u srijedu udaljili iz obiteljskih domova u nepoznatom smjeru.

vezane vijesti

Sudjelujući u petak na predstavljanju rezultata projekta „Croatian safe steps – CROSS II“ i dovršetka poslova razminiranja u Sisačko-moslavačkoj županiji, ministar Božinović komentirao je i pad turskog protupožarnog aviona kod Senja kojom prilikom je poginuo turski pilot.

''Upoznao sam turskog ministra unutarnjih poslova sa svima što je danas poznato javnosti. Istražitelji zrakoplovnih nesreća došli su na teren gdje provode očevid i siguran sam da će oni doći do saznanja kada završe svoje istražne radnje i o tome obavijestiti javnost'', kazao je.

Upitan za puštanje na slobodu osumnjičenih za upad na Dane srpske kulture u Splitu, Božinović je odgovorio da je to odluka suda.

Govoreći o procesuiranju maskiranih muškaraca zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, Božinović je rekao da se provodi kriminalističko istraživanje, nakon kojeg će Policijska uprava zagrebačka upoznati javnost s detaljima. Budući da su od njih 14 privedenih sedmorica maloljetnici, Božinović je kazao da se s maloljetnim nasilnicima postupa u skladu sa svim propisima koja štite djecu od objave identiteta i drugih stvari koje zbog njihove dobi nisu za javno objavljivanje.

Tučnjavu maloljetnika na zagrebačkom Trgu bana Jelačića i procesuiranje osumnjičenih ministar nije htio komentirati, navodeći kako je to odluka suda.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANALIZA TRŽIŠTA

ANALIZA TRŽIŠTA

Veliki pad kupoprodaje nekretnina: 'Nema više kupaca s milijun eura u džepu'
BRUTALAN UDAR

BRUTALAN UDAR

Kijev gori: Rusija u ranu zoru pokrenula masovan kombinirani napad dronovima i raketama
POGINUO PILOT

POGINUO PILOT

Tursko ministarstvo otkrilo što su airtractori radili u Hrvatskoj i kako je došlo do pada

najpopularnije

Još vijesti