Božinović o nestanku troje maloljetnika: Nadam se će ih policija pronaći i vratiti kući

Kako je objavila policija, riječ je o Patriku Jantoleku (16) te bratu i sestri Adrianu (14) i Kjari Orečić (13) koji su se u srijedu udaljili iz obiteljskih domova u nepoznatom smjeru.

Sudjelujući u petak na predstavljanju rezultata projekta „Croatian safe steps – CROSS II“ i dovršetka poslova razminiranja u Sisačko-moslavačkoj županiji, ministar Božinović komentirao je i pad turskog protupožarnog aviona kod Senja kojom prilikom je poginuo turski pilot.

''Upoznao sam turskog ministra unutarnjih poslova sa svima što je danas poznato javnosti. Istražitelji zrakoplovnih nesreća došli su na teren gdje provode očevid i siguran sam da će oni doći do saznanja kada završe svoje istražne radnje i o tome obavijestiti javnost'', kazao je.

Upitan za puštanje na slobodu osumnjičenih za upad na Dane srpske kulture u Splitu, Božinović je odgovorio da je to odluka suda.

Govoreći o procesuiranju maskiranih muškaraca zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, Božinović je rekao da se provodi kriminalističko istraživanje, nakon kojeg će Policijska uprava zagrebačka upoznati javnost s detaljima. Budući da su od njih 14 privedenih sedmorica maloljetnici, Božinović je kazao da se s maloljetnim nasilnicima postupa u skladu sa svim propisima koja štite djecu od objave identiteta i drugih stvari koje zbog njihove dobi nisu za javno objavljivanje.

Tučnjavu maloljetnika na zagrebačkom Trgu bana Jelačića i procesuiranje osumnjičenih ministar nije htio komentirati, navodeći kako je to odluka suda.