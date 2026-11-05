Most traži odgovore o otpadu u Benkovcu: 'Hoće li Dodić, CE-ZA-R i Šincek odgovarati?'

Građani trebaju konkretne mjere zaštite okoliša i mogućnost praćenja svakog tereta koji se odveze s lokacije, rekli su na konferenciji za novinare saborski zastupnik Ivan Matić i član Predsjedništva Mosta Mihovil Klarić.

Most podsjeća na priopćenje USKOK-a od 10. listopada o proširenju istrage, zbog osnovane sumnje da je otpad ugovoren za obradu u Gospiću preusmjeravan u Benkovac, na lokaciju bez odgovarajuće dozvole . USKOK navodi najmanje 330 pratećih listova s neistinitim podacima o odredištu, te najmanje 6.475,85 tona otpada dopremljenog od prosinca 2023. do ožujka 2024.,

Hoće li Paško Dodić, CE-ZA-R, Šincek i ostali akteri odgovarati za Benkovac? ” upitao je Matić i podsjetio da je Most još u kolovozu tražio provjeru poslovnih odnosa, uplata, uloge prijevoznika i stvarnih mjesta istovara. Zatražili su i da se utvrdi odgovornost svih uključenih , kao i mogući propusti onih koji su bili dužni nadzirati postupanje s otpadom.

Također se navode povišene koncentracije metala, otopljenog organskog ugljika i mikroplastike te mogućnost širenja onečišćenja prema podzemnim vodama i hranidbenom lancu. Riječ je o navodima iz istrage, a kaznena odgovornost utvrđuje se u kaznenom postupku, ističe Most u priopćenju.

Matić je upitao Vladu i nadležna tijela kako je moguće da takvo odlaganje nije pravodobno zaustavljeno.

Od Vlade je zatražio datum početka sanacije, dostupne i aktualne nalaze o stanju okoliša te dokumentaciju iz koje će građani moći provjeriti sastav i količine uklonjenog otpada, njegovo odredište i način konačnog zbrinjavanja.

Matič je kao primjer potrebe za potpunom sljedivošću naveo odlagalište otpada Diklo kod Zadra. Državni inspektorat naveo je da nije utvrdio da je varaždinski otpad završio na tom odlagalištu, ali je utvrdio izostanak propisanih provjera preuzetog otpada, pa je Matić zatražio dokumentaciju o odredištima materijala nastalih obradom varaždinskih bala.

„Tvrdnja da nisu stigle bale u izvornom obliku ne odgovara na pitanje gdje su završili ostaci njihove obrade”, naglasio je Matić.