Turudić će objaviti i izvještaj o zemljištu poznatog zagrebačkog zlatara

Dodić u otvaranju istrage nije osumnjičen, ali jest njegova supruga Franciska Dodić, koja je imala tvrtku Izoxeco s Monikom Šincek. Tamo je, prema podacima nakon otvaranje prve istrage, zakopano oko 16.000 tona plastike, izmljevene s ostalim materijalima za koja se smatra da imaju opasna svojstva.

Radi se o bivšem kamenolomu Adria i zemljištu u vlasništvu poznatog zagrebačkog zlatara Paška Dodića , piše Ivan Pandžić za 24sata.

Najavio objavu još tri izvješća

Glavni državni odvjetnik najavio je objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Turudić je tijekom obilaska državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu rekao da su dosad objavljena četiri izvješća, a da će još tri biti vrlo brzo objavljena.

Turudić je odbacio tvrdnje da je trenutak objave izvješća o otpadu u Varaždinu i Gospiću politički odabran, ustvrdivši da su rezultati vještačenja dokaz da institucije rade svoj posao. Analize su pokazale da odloženi otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš sve dok ostaje na toj lokaciji dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića mikroplastikom zagadilo lokalne podzemne vode.

'Pobjeda institucija'

Upitan predstavljaju li ti nalazi poraz institucija, Turudić je odgovorio: 'Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucije, da institucije rade svoj posao. U lipnju su donesene izmjene poslovnika Državnog odvjetništva koje su nam dale takav alat da državni odvjetnik diskrecijski odlučuje ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokazne radnje ili izvida.'

'Dosad smo objavili četiri izvješća. Vrlo brzo ćemo objaviti još tri izvješća. Neprihvatljive su tvrdnje nekih političara da se bira tajming objave izvješća', ustvrdio je.

Turudić je objasnio zašto je između izrade dokumenta i njegove objave prošlo toliko vremena.

'Znate, trebaju ga prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Prvi moraju biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je da grupiramo izvješća. Ako se rade nalazi i mišljenje i dopuna, tada ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalaza i mišljenja', istaknuo je, prenosi Index.

Komentirao je i činjenicu da su velike količine otpada dopremane i zakopavane, a da, prema tvrdnjama pojedinaca, nitko nije znao što se događa.

'Čudno je da nitko nije primijetio. Ja znam gore u Virovitici kad nekome kućni ljubimac ugine, a ne živim tamo. Osobno ne vjerujem ovima što govore da nisu pojma imali, ali to je njihov problem', naveo je.

Mogućnost proširenja postupka na osobe koje su bile dužne uočiti nepravilnosti Turudić nije isključio.

'Ne znam kud će nas to sve odvesti. Ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima’, odgovorio je na pitanje o eventualnoj odgovornosti nadležnih.