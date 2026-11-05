Odali počast Titu, pa postali nepoželjni u Vukovaru? 'Bi li onda i Tuđman bio nedostojan?'

Nakon polemike o sudjelovanju Keglevićeve straže u odavanju počasti Titu u Kumrovcu i mogućem izostanku iz protokola obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru i Škabrnji, podršku postrojbi u četvrtak je dao njezin nadzapovjednik, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.

Prema napisima pojedinih medija, Grad Vukovar preispituje sudjelovanje Keglevićeve straže, punog imena Povijesna postrojba Kostelska pištola - Keglevićeva straža Kostel, u obilježavanju Dana sjećanja u Vukovaru, zbog njezinog sudjelovanja u odavanju počasti Josipu Brozu Titu u Kumrovcu, uz ocjenu da takvo ponašanje nije primjereno komemoraciji vukovarskih žrtava. Kolar je istaknuo da je postrojba bila u Kumrovcu na njegov poziv, u okviru službenog protokola, te je ocijenio neprihvatljivim da se odgovornost za protokolarne aktivnosti institucija prebacuje na njezine članove. Naglasio je kako je riječ o nepolitičkoj udruzi u kojoj je i četrdesetak hrvatskih branitelja. Ti su ljudi svoju ljubav prema Hrvatskoj dokazali onda kada je to bilo najpotrebnije, kada su uzeli oružje u ruke i odlučili stati u obranu Domovine, iako njihov Kostel ni naše Zagorje nisu bili neposredno ugroženi, naglasio je Kolar.

Bi li Tuđman bio dostojan sudjelovati u protokolu? "Ako bismo se dosljedno vodili kriterijima koji se danas primjenjuju na Keglevićevu stražu, onda bismo se morali zapitati bi li prema njima 18. studenog u Vukovaru i Škabrnji dostojan sudjelovanja u protokolu bio i još jedan Zagorec - prvi hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik pobjedničke Hrvatske vojske u Domovinskom ratu doktor Franjo Tuđman”. Podsjetio je kako je Tuđman u jednom intervjuu o povijesnoj ocjeni Tita rekao da će "sa stanovišta hrvatskog naroda i drugih nesrpskih naroda u njoj biti mnoge pozitive" te da je u vrijeme njegova predsjedničkog mandata na Pantovčaku stajala Titova bista. Pozivam na smirivanje tenzija, međusobno poštovanje i odgovornost u javnom prostoru. Vukovar i Škabrnja zaslužuju dostojanstveno sjećanje koje se ne smije kaljati poticanjem i produbljivanjem podjela koje, nažalost, i danas postoje u našem društvu, poručio je Kolar.