Most traži da ovrhe provode zaposlenici HRT-a: Borili smo se za uštede, a ne za nove uhljebe

Most se u srijedu oglasio priopćenjem u kojem se žestoko protivi novim zapošljavanjima na HRT-u zbog naplate neplaćenih pristojbi i provođenja ovrha koje javna radiotelevizija mora provoditi od 1. siječnja stupanjem na snagu Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji usvojenog u svibnju 2017. na prijedlog zastupnika Mosta

'Nakon što smo se teško izborili da se građanima od Hrvatske radiotelevizije preko određenih odvjetničkih društava ne naplaćuju enormni iznosi za ovrhe, žestoko se protivimo ideji da to bude razlog za nova zapošljavanja na Hrvatskoj radioteleviziji. Umjesto toga, tražimo da ovrhe provode već zaposleni u administraciji HRT-a', ističe se u priopćenju Mosta .

'Na taj smo način građane željeli poštedjeti te da 110.000 ovrha koje HRT provede u naplati televizijske naknade, ne prođe kroz ruke određenih odvjetničkih društava koji su na ovom nezahtjevnom poslu uprihodili preko 35 milijuna kuna godišnje', ističu u Mostu i naglašavaju kako su HRT i oni koji ga kontroliraju 'odlučili su da im to može biti sjajna izlika za nova zapošljavanja u ionako prenatrpanoj zgradi na Prisavlju'.

Reakcija Mosta uslijedila je nakon objave vijesti da je HRT potvrdio kako će sam provoditi naplatu neplaćenih radiotelevizijskih pristojbi dospjelih nakon 1. siječnja 2018, uključujući i pokretanje ovrha, a sve one neplaćene dospjele do tog datuma naplatit će se preko dosad angažiranih odvjetničkih društava.

S HRT-a nisu odgovorili o tehničkim pojedinostima, broju angažiranih zaposlenika i planiranom trošku za provođenje naplate neplaćenih mjesečnih pristojbi.

No, kako je istaknuto u HRT-ovu odgovoru Hini u lipnju prošle godine, za provedbu ovršnih postupaka, a na temelju Zakona o dopuni Zakona o HRT-u u svibnju usvojenog na prijedlog zastupnika Mosta, treba zaposliti najmanje 70 novih administrativnih zaposlenika i zasad nepoznat broj novih pravnika. Uz to, treba izdvojiti najmanje od 30 do 35 milijuna kuna za nova radna mjesta, troškove novih zaposlenika, poštarine i provedbu platnih naloga.

U eksplikaciji dodatnog troška HRT-a, koji na temelju provedbe navedenog zakona iznosi gotovo tri posto dosadašnjeg godišnjeg proračuna tog javnog servisa, navodilo se i kako je potrebno osigurati dodatni prostor od 1125 četvornih metara za pohranu dokumentacije, šest milijuna kuna godišnje za troškove poštarine, izrade naloga, kuvertiranje i slično, te nadoknaditi trošak opremanja novih radnih mjesta.

Osim toga, s HRT-a su isticali kako se trošak plaća za više desetaka novih zaposlenika koji će se baviti provedbom ovršnih postupaka umjesto odvjetničkih društava procjenjuje na približno 8,5 milijuna kuna godišnje.