Mediji u 2017: Odbijeno preuzimanje Nove TV, nastavljeno propadanje HRT-a

Odbijena ponuda američkog fonda KKR za preuzimanje Nove TV, daljnji pad gledanosti Hrvatske radiotelevizije (HRT), uvođenje digitalnog radija i novo odgađanje donošenja dugoočekivane Medijske strategije, najvažniji su događaji u hrvatskim medijima tijekom 2017.

No, to je medijsko preuzimanje, najvažnije u Hrvatskoj proteklog desetljeća, ''zapelo'' na odluci VEM-a koji je utvrdio da je tvrtka u sklopu KKR-a, preko koje je trebalo biti provedeno preuzimanje, ujedno i mrežni operator te da prema postojećom zakonu ''operator koji obavlja djelatnost prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa ne može biti nakladnik televizije''. Tu je odluku kasnije potvrdila i AZTN, a predstavnici KKR-a najavili su kako će angažirati pravne stručnjake koji će ''ocijeniti je li odluka u skladu s europskim načelom vladavine prava i je li lokalno pravo primijenjeno na nediskriminirajući način''.

'Ova je programska shema pripremljena s dosad najmanjim proračunom', rekao je v.d glavnog urednika HTV1 Bruno Kovačević predstavljajući jesensku shemu javne radiotelevizije s koje, unatoč obećanjima, ni ove godine nisu predstavili dugonajavljivanu tzv. generičku programsku shemu - dugoročni plan koji bi definirao ciljeve i sadržaje programa javne radiotelevizije u idućih pet godina.

Istaknuti dosad najmanji proračun HRT-a za program potvrđen je i nedavnim gubitkom prijenosa utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za EP 2020. jer je ponuda Sport Kluba bila značajno veća, što HRT nije mogao ''pokriti''.

HRT 5 - program za dijasporu

No, iako nema za nogomet, HRT je na kraju godina najavio kako 1. siječnja 2018. pokreće HRT5 – program za dijasporu i to na temelju Ugovora HRT-a i Vlade potpisanog krajem rujna, kojim se utvrđuju misija i programske obveze javnoga medijskog servisa te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje koji će vrijediti od 1. siječnja 2018. do kraja 2022.

''Međunarodni televizijski programski kanal strukturiran je šire od zakonske obaveze informiranja pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske te, osim informativnih, obuhvaća obrazovne, kulturne i zabavne sadržaje. Interes Sabora i Vlade RH te HRT-a za emitiranje takvog programa regulira se ovim Ugovorom prema kojem se iz državnog proračuna RH izdvajaju sredstva za proizvodnju i emitiranje tog programa'', ističe se u ugovoru.

Osim toga, ove je godine HRT napokon dobio stabilno vodstvo jer je nakon prošlogodišnje izmjene trojice ravnatelja i vršitelja te dužnosti, na čelo javne radiotelevizije u petogodišnjem mandatu izabran Kazimir Bačić.

Seljenje emisija, povlačenje otkaza

No, s druge strane, javnu radioteleviziju i tijekom 2017. potresali su brojni skandali vezani uz programske propuste, ''preseljenja'' emisija na manje gledane programe, kao i ukidanje nekih emisija – posebno ''Hrvatske uživo''. I ove su godine čelnici javne radiotelevizije najavljivali uručivanje izvanrednih otkaza nekim novinarima zbog navodnog kršenja etičkog kodeksa u javnim istupima ili komentarima, kao primjerice Maji Sever i Miloradu Šikanjiću, da bi nakon pritiska javnosti ili naknadnog utvrđivanja okolnosti tih ''slučajeva'' ipak odustali.

Proteklu 2017. obilježila je i tehnološka novost u emitiranju radijskog programa. Krajem studenoga u objektu Odašiljača i veza (OiV) na Sljemenu startalo je prvo probno emitiranje digitalnog radija u Hrvatskoj preko kojeg novi radijski signal sad može primati više od dva milijuna slušatelja 16 radijskih postaja na području Zagreba i osam županija sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske.

Nova digitalna platforma omogućit će slušanje radija bez smetnji i veći broj programa, kao i niz ostalih pratećih usluga – uključivši i tekstualni i grafički prikaz vijesti i prognoze vremena. Naglašeno je i kako će se radijskim postajama omogućiti dopiranje do većeg broja slušatelja nego što je to bilo moguće putem dosadašnjih FM platformi.

Tiskanim medijima pada prodaja i naklada

S druge strane, tijekom 2017. nastavljeni su negativni trendovi tiskanih medija - u padu prodaje, oglašavanju i tiskane naklade s time da se u dvoboju najjačih izdavačkih kuća – Styrije i Hanza Medije potvrdila prošlogodišnja situacija – na tržištu dnevnih listova po prodaji je i dalje najjača Styria, dok Hanza Media i dalje prednjači na tržištu oglašavanja u dnevnim novinama.

Zaključno, iako je donošenje Medijske strategije Republike Hrvatske ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek najavila još na početku ove godine, na kraju 2017. ni u najosnovnijim naznakama nije bio predstavljen taj ključni dokument kojim bi se odredio novi zakonodavni okvir prema komercijalnim i neprofitnim medijima, uključivši i tipove potpore te načine financiranja medija, uključivši i javnu radioteleviziju. Iako se ministrica Obuljen Koržinek na 10. Danima elektroničkih medija održanima krajem studenoga složila s većinom sugovornika da je trenutačni medijski zakonski okvir ''potpuno zastario i neadekvatan'', donošenje Medijske strategije RH, ali i novog Zakona o medijima i Zakona o elektroničkim medijima odgođeno je do kraja 2018.