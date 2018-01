HRT počinje sam naplaćivati pretplatu i pokretati ovrhe

Hrvatska radiotelevizija (HRT) će sama provoditi naplatu neplaćenih radiotelevizijskih pristojba dospjelih nakon 1. siječnja 2018., uključujući i pokretanje ovrha, a sve one neplaćene dospjele do tog datuma, naplatit će se preko dosad angažiranih odvjetničkih društava, potvrđeno je Hini u utorak iz službe za odnose s javnošću Hrvatske radiotelevizije.

Kako se ističe, službe javne nacionalne radiotelevizije će po nalogu za plaćanje, same provoditi naplatu neplaćenih radiotelevizijskih pristojba dospjelih nakon 1. siječnja 2018., a sve one koje dospijevaju do tog datuma naplaćivat će se prema odredbama dosadašnjeg Zakona o HRT-u, odnosno preko dosad angažiranih odvjetničkih društava.

S HRT-a nisu detaljnije izvijestili o tehničkim pojedinostima, broju angažiranih zaposlenika i planiranom trošku za provođenje naplate neplaćenih mjesečnih pristojba.

No, kako je istaknuto u HRT-ovu odgovoru Hini, u lipnju prošle godine za provedbu ovršnih postupaka, na temelju Zakona o dopuni Zakona o HRT-u prihvaćenog u svibnju na prijedlog zastupnika Mosta, treba zaposliti najmanje 70 novih administrativnih zaposlenika i zasad nepoznat broj novih pravnika. Uz to, treba izdvojiti najmanje 30 do 35 milijuna kuna za nova radna mjesta, troškove novih zaposlenika, poštarine i provedbu platnih naloga.

U HRT-ovu odgovoru Hini isticalo se da je i nakon usvajanja novog zakona 'Hrvatska radiotelevizija dužna uskladiti svoj rad, poslovanje, opće akte i računalne programe obrade podataka o obveznicima i mjesečnim pristojbama s odredbama Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji'.