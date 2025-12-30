Most protiv uvođenja digitalnog eura: 'Gotovinu treba zaštititi Ustavom'

Ocjenjujući da je uvođenje digitalnog eura "izuzetno opasno", Troskot je najavio da će Most nastojati na zaštiti gotovine jer se tu radi i o zaštiti slobode građana i njihovoj privatnosti.

Upozorio je da se uvođenje digitalnog eura može zlouporabiti u političke svrhe jer se, ako je netko politički nepodoban, može dogoditi situacija da ga se 'zamrzne' i izbaci iz financijskog sustava jer se digitalni euro može programirati do isteka vremena do kada se on mora upotrijebiti, mogu se onemogućiti ulaganja u npr. X dionice ako EU ocijeni da je X nepodoban za izražavanje mišljenja u EU i slično.

"Gotovinu u Hrvatskoj treba zaštititi Ustavom kako bi se na dodatan način štitila sloboda naših građana", ustvrdio je.

Podsjetio je da je Slovenija Ustavom zaštitila gotovinu, u Austriji su skupili 500.000 potpisa za inicijativu kako bi se Ustavom zaštitila upotreba gotovine, a u smjeru zaštite gotovine ide i Švicarska.

I Jurčević je upozorio na "koncentraciju svekolike moći na razini EU", a jedna od glavnih sredstava te koncentracije moći je, kaže, upravo digitalni euro. Stoga je, kako smatra, zaštita raspolaganja gotovinom jedno od osnovnih mehanizama s kojima možemo sačuvati svoju individualnu slobodu.

Miletić je podsjetio na nedavni govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u kojem je rekla da nisu odustali od uvođenja nove verzije "chat controla" na području cijele EU kako bi, kako je rekao, pomoću algoritama i umjetne inteligencije unaprijed znali što tko govori i koliko je opasan da ga se onda može cenzurirati na društvenim mrežama.

"Ursula von der Leyen i oni koji ju podržavaju guraju globalistički i tehnokratski totalitarizam. I mi ćemo se protiv toga boriti", poručio je.

Troskot: Nije bilo vrijeme da Hrvatska uđe u eurozonu

Komentirajući to što je sutra zadnji dan za zamjenu kuna, i to što nam je donio euro, Troskot je upozorio da je uvođenje eura u Hrvatskoj povećalo inflaciju koja je među najvišima u Europi. Smatra i da je "pitanje vremena" kada će se uvesti prvi porez koji će obuhvaćati cijelu EU, a što će voditi i do porezne unije i gubitka poreznog i fiskalnog suvereniteta.

Podsjetio je da je Most i prije govorio kako nije vrijeme da Hrvatska uđe u eurozonu, a posljedice se vide na računima građana. Troskot je, upitan o uvođenju vojnog roka od iduće godine, rekao da su vojarne za to spremne. Drži da je osam tjedana obuke optimalno da se mogu uvježbati osnovne vojne vještine kako bi se u kratkom vremenu "izgradila što veća rezerva".

Poručio je da Most "neće dopustiti" da se Hrvatsku gurne na ratište u Ukrajini i direktnu konfrontaciju sa Rusijom. "Hrvatska u takvim stvarima neće sudjelovati. Pogotovo pod lažnim okriljima koalicije voljnih koje narušavaju europske i Sjeverno-atlantske integracije (NATO)", kazao je.