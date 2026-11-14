Most prikupio 7500 potpisa: Traže raskid ugovora s riječkim Hiltonom zbog plaže

Razlog je, kako tvrde, kršenje odredbi koncesijskog ugovora onemogućavanjem građanima da dolaze na plažu i naplatom korištenja plaže onima koji nisu gosti hotela . Peticijom se ujedno traži revidiranje svih koncesijskih ugovora na području Primorsko-goranske županije u slučajevima u kojima se uskraćuje građanima pristup moru i naplaćuje korištenja plaža.

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ustvrdio je da prikupljeni potpisi predstavljaju jasnu poruku građana da pomorsko dobro ne smije postati privilegij bogatih i moćnih, nego mora ostati dostupno svima.

Most će prikupljene potpise dostaviti primorsko-goranskom županu Ivici Lukanoviću, od kojeg očekuje da iskoristi svoje ovlasti u postupku koncesioniranja te pokrene aktivnosti za raskid postojećeg ugovora i sklopi novi u kojem će se osigurati neometan pristup građana plaži podno hotela. Original peticije s potpisima uputit ćemo premijeru Andreju Plenkoviću, jer je ugovor s tvrtkom JTH Costabela potpisala Vlada RH, najavio je Miletić.

Nećemo uzmaknuti ni odustati te pripremamo zimske akcije kod hotela, potom posebne proljetne te vrhunac na ljeto sljedeće godine, naglasio je.

Podsjetio je kako je krajem ožujka podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u tvrtki Costabella d.o.o. zbog, kako navodi, kršenja odredbi ugovora sklopljenog s Vladom RH i protuzakonite naplate pristupa plaži. Most je prikupio materijalne dokaze, račune i videosnimke te naveo svjedoke koji su spremni dati iskaz nadležnim institucijama te istaknuo da očekuje da se nadležne institucije očituju.

Riječka gradska vijećnica Mosta Petra Mandić podsjetila je da je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković još u srpnju ove godine naveo da će se rezultati izvanrednog nadzora nad slučajem koncesije ovog hotela objaviti u roku od tjedan dana, a da do sad nisu objavljeni.

“Hilton je tijekom cijele sezone nesmetano radio, dok su mali i srednji poduzetnici u istoj toj sezoni imali 673 zabrane rada nakon inspekcijskih nadzora i stotinjak pečaćenja objekata na 30 dana“, upozorila je Mandić i ustvrdila da se time otvara pitanje jednakosti pred zakonom.