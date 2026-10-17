HDZ reagirao na ekstremni govor Miletića u Saboru: Spominjali vješanje, klanje...

HDZ je objavom na Facebooku reagirao na ekstremni govor Marina Miletića koji je u Saboru pozvao na javno vješanje krivaca za korupciju. Spomenuli su da je diktatorski um uvijek diktatorski, neovisno o metodama likvidacije neistomišljenika

Saborski zastupnik Mosta i bivši vjeroučitelj Marin Miletić, prije nekoliko dana je u Saboru poručio da će Most bagerom srušiti institucije te ih izgraditi isponova. Opisujući primjere korupcije, naveo je kako bi sankcije za takva nedjela trebale biti puno radikalnije, detaljno opisavši na što misli.

"Umjesto da takve ljude, koji su toliko se ogriješili o državu, objesite da vise na trgu, da ih ptice jedu. Da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš krasti svoju državu. Ne možeš otrovati svoju državu i proći lišo, frende. Ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ. I onda da te jedu ptice na trgu, i da svi koji te gledaju kažu: 'Frende, ovaj nije samo ukrao, on je izdao svoj narod'", rekao je Miletić.

'Totalitarni um je totalitarni um' S obzirom na to da se Miletić referirao i na pojedine korupcijske skandale u koje su uključeni i bivši ministri, ali i na trenutak u društvu, obilježen sve radikalnijim ispadima i konotacijama, oglasili su se iz vladajuće stranke. "Totalitarni um je totalitarni um, neovisno o predznaku u koji se kune. Uvijek želi likvidirati neistomišljenike. Vješanjem o bandere, spaljivanjem, klanjem, metkom u zatiljak ili maljem u glavu i bacanjem u jame, ishod je isti", stoji u objavi HDZ-a.