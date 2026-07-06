Iz JTH Costabella reagirali na Miletićevo rezanje lokota: Štitimo pomorsko dobro i plaćamo koncesiju

U priopćenju navode da održavaju i štite pomorsko dobro te uredno podmiruju propisanu koncesijsku naknadu.

Poručilli su je kako je tijekom cijelog razdoblja poslovanja djelovala transparentno i u suradnji s nadležnim institucijama te da pomorsko dobro na području plaže Kostabela koristi u skladu s koncesijskim ugovorom i važećim propisima Republike Hrvatske.

Iz tvrtke ističu kako smatraju neprihvatljivima, kako navode, ponavljajuće akcije i prijetnje koje, prema njihovu stajalištu, proizlaze iz pogrešnog tumačenja zakona i propisa. Tvrde da se takvim postupcima javnost dovodi u zabludu, da se prijeti koncesionaru te poziva na narušavanje javnog reda i mira i oštećenje privatne imovine.

JTH Costabella navodi da takve aktivnosti, osim moguće materijalne štete, uzrokuju i reputacijsku štetu tvrtki, što se, kako ističu, odražava na zaposlenike i goste.

Zaključuju kako je u izgradnju same plaže uloženo više od šest milijuna eura od ukupno uloženih više od 105 milijuna eura u izgradnju, opremanja i uređenja hotela.