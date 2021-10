Most: Demografske mjere Vlade samo su 'copy paste' mjera iz Bruxellesa

Saborski zastupnik Mosta Božo Petrov i riječka vijećnica Petra Mandić u utorak su upozorili da vladina mjera od pune plaće za vrijeme roditeljskog dopust neće polučiti potrebni rezultat poručivši da su demografske mjere Vlade samo 'copy paste' mjera iz Bruxellesa.

Petrov je na konferenciji za novinare rekao da je za demografsku revitalizaciju potreban set mjera, ne samo jedna izolirana mjera, a riječ je o Vladinoj mjeri po kojoj će se roditeljska naknada tijekom drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta izjednačiti s punom plaćom zaposlenog roditelja koji koristi dopust.

"Kada gledate da je netko dao jednu mjeru umjesto barem njih pet do šest koje trebaju dovesti do demografske revitalizacije onda znate da je to zapravo, nažalost, samo PR uradak", istaknuo je.

Poručio je također da je ta vladina mjera 'copy paste' Direktive EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi iz 2019. i koja bi trebala stupiti na snagu 2022., pa će je, dodao je, "svakako provesti i naš predsjednik vlade koji voli Bruxelles".