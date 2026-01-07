Njemački gigant tuži proizvođače cjepiva protiv korone: Ukrali ste nam tehnologiju

Američka agrokemijska i biotehnološka tvrtka Monsanto tužila je u utorak na saveznom sudu u Delawareu Pfizer, BioNTech i Modernu, tvrdeći da su u proizvodnji cjepiva protiv Covida kopirali njezinu tehnologiju glasničke RNK, potvrdio je glasnogovornik njemačkog vlasnika Bayera

Kako bi stabilizirali genetski materijal koji se koristi u cjepivima, Pfizer, BioNTech i Moderna kopirali su tehnologiju koju je Monsanto razvio još osamdesetih godina prošlog stoljeća kako bi ojačao glasničku RNK u usjevima, tvrdi američka tvrtka u tužbi. Monsantovi znanstvenici bili su osamdesetih godina prošlog stoljeća pioniri tehnologije koja ublažava nestabilnost glasničke RNK kako bi se proizveli usjevi otporniji na štetočine, naglašavaju. Pfizer i Moderna sada koriste tu tehnologiju kako bi poboljšali stabilnost glasničke RNK u cjepivima, kršeći time jedan od Bayerovih patenata, tvrdi Monsanto.

Podignuta tužba i protiv Johnson & Johnsona Njemački farmaceutski i biotehnološki div odvojeno je u utorak podnio sličnu tužbu protiv Johnson & Johnsona na saveznom sudu u New Jerseyju, tvrdeći da upotrebom procesa baziranog na DNK u proizvodnji cjepiva krši njihov patent. Bayer je dovršio akviziciju Monsanta 2018. godine. Sudovi su već zaprimili niz tužbi za kršenje patenata u proizvodnji cjepiva protiv COVID-a. Moderna je tako optužila Pfizer za povredu intelektualnog vlasništva 2022. godine.