Medaković: Kreće redukcija snage NE Krško za 20 posto

Objasnio je da elektrana tehnički može raditi i pri višim temperaturama, ali je za to potrebno odobrenje slovenskih vlasti.

' NE Krško radi sigurno i stabilno . Prostora za takav rad još uvijek ima i pri ovakvim visokim temperaturama. Primičemo se ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga. Pri ulaznoj temperaturi Save u elektranu višoj od 25 stupnjeva , uz naše dodatno zagrijavanje od tri stupnja, dolazimo do granice od 28 stupnjeva, kada smo dužni reducirati snagu elektrane', rekao je Medaković za HRT.

Opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena. Govoreći o utjecaju toplinskog vala na rad elektrane, Medaković je rekao da je najveći izazov temperatura rijeke Save .

'Tehnički i sigurnosno sposobni smo raditi i iznad toga te, ako smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, to možemo učiniti. Preduvjet za to je ublažavanje ograničenja temperature kako bismo dodatno mogli zagrijati Savu na izlazu', kazao je.

Osvrnuo se i na plan u slučaju daljnjeg porasta temperature rijeke.

'Svi akteri u sustavu su obaviješteni. Postoji način na koji se odluke donose. Ako sustav bude stabilan i bez nas, reducirat ćemo snagu elektrane za 20 posto. Vlasnike smo obavijestili da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako se u međuvremenu donese odluka da nastavimo raditi, nastavit ćemo raditi', istaknuo je.

Dodao je da postoji razrađen plan i za nepovoljniji scenarij.

'Ako se situacija nastavi pogoršavati, još bismo dva puta po 15 posto smanjili snagu u roku od tri do četiri dana. Kada bismo dosegli 50 posto snage elektrane, ispod toga ne bismo išli, nego bismo u roku od pet do sedam dana u potpunosti ugasili elektranu', rekao je.

Mađarske i rumunjske elektrane ne mogu doći do vode

Naglasio je da bi se proizvodnja mogla vrlo brzo ponovno pokrenuti.

'Elektrana je potpuno sigurna i ispravna te je spremna u roku od jednog dana ponovno početi proizvoditi električnu energiju. Drugih rizika nema. Ako se procijeni da je NE Krško nužna za stabilnost sustava i neprekidnu opskrbu potrošača u Hrvatskoj i Sloveniji, dobit ćemo dozvolu za rad', poručio je.

Usporedio je stanje u Krškom s nuklearnim elektranama u Mađarskoj i Rumunjskoj.

'Za razliku od nas, NE Paks i NE Cernavodă nalaze se u situaciji u kojoj fizički ne mogu doći do vode iz Dunava. Zahtjeve za privremeno povećanje dopuštenog zagrijavanja rijeka podnijeli su još u lipnju. Tada im je to bilo odobreno i prebrodili su prvi toplinski val. Mi tada to nismo trebali, ali danas trebamo. Oni se više ne mogu spasiti tim mjerama jer fizički ne mogu doći do vode. Čak i kada ih država treba, nisu u stanju isporučiti električnu energiju', upozorio je.

Na pitanje može li ovakva situacija postati dugoročni problem, Medaković je rekao da su nuklearne elektrane projektirane upravo za rad u ekstremnim uvjetima.

'Nuklearne elektrane objekti su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. U velikoj većini slučajeva otporne su na njih. U ovom toplinskom valu, kao i u prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu. U pravilu su spremne izdržati takve ekstremne uvjete', kazao je.

Zaključio je kako građani ne trebaju strahovati za sigurnost opskrbe električnom energijom.

'Mislim da o tome ne trebamo brinuti. Imamo tehničke mogućnosti za proizvodnju. Svi koji donose odluke upoznati su s time i imaju mehanizme koje mogu iskoristiti', zaključio je.