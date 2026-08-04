Medaković: Kreće redukcija snage NE Krško za 20 posto

Član Uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković rekao je u središnjem Dnevniku HRT-a da elektrana trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama. Istaknuo je da će zbog zagrijavanja rijeke Save doći do postupnog smanjenja proizvodnje, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad pri višoj temperaturi rijeke
Opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena. Govoreći o utjecaju toplinskog vala na rad elektrane, Medaković je rekao da je najveći izazov temperatura rijeke Save.
Radi sigurno i stabilno
'NE Krško radi sigurno i stabilno. Prostora za takav rad još uvijek ima i pri ovakvim visokim temperaturama. Primičemo se ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga. Pri ulaznoj temperaturi Save u elektranu višoj od 25 stupnjeva, uz naše dodatno zagrijavanje od tri stupnja, dolazimo do granice od 28 stupnjeva, kada smo dužni reducirati snagu elektrane', rekao je Medaković za HRT.
Objasnio je da elektrana tehnički može raditi i pri višim temperaturama, ali je za to potrebno odobrenje slovenskih vlasti.
'Tehnički i sigurnosno sposobni smo raditi i iznad toga te, ako smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, to možemo učiniti. Preduvjet za to je ublažavanje ograničenja temperature kako bismo dodatno mogli zagrijati Savu na izlazu', kazao je.
Osvrnuo se i na plan u slučaju daljnjeg porasta temperature rijeke.
'Svi akteri u sustavu su obaviješteni. Postoji način na koji se odluke donose. Ako sustav bude stabilan i bez nas, reducirat ćemo snagu elektrane za 20 posto. Vlasnike smo obavijestili da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako se u međuvremenu donese odluka da nastavimo raditi, nastavit ćemo raditi', istaknuo je.
Dodao je da postoji razrađen plan i za nepovoljniji scenarij.
'Ako se situacija nastavi pogoršavati, još bismo dva puta po 15 posto smanjili snagu u roku od tri do četiri dana. Kada bismo dosegli 50 posto snage elektrane, ispod toga ne bismo išli, nego bismo u roku od pet do sedam dana u potpunosti ugasili elektranu', rekao je.
Mađarske i rumunjske elektrane ne mogu doći do vode
Naglasio je da bi se proizvodnja mogla vrlo brzo ponovno pokrenuti.
'Elektrana je potpuno sigurna i ispravna te je spremna u roku od jednog dana ponovno početi proizvoditi električnu energiju. Drugih rizika nema. Ako se procijeni da je NE Krško nužna za stabilnost sustava i neprekidnu opskrbu potrošača u Hrvatskoj i Sloveniji, dobit ćemo dozvolu za rad', poručio je.
Usporedio je stanje u Krškom s nuklearnim elektranama u Mađarskoj i Rumunjskoj.
'Za razliku od nas, NE Paks i NE Cernavodă nalaze se u situaciji u kojoj fizički ne mogu doći do vode iz Dunava. Zahtjeve za privremeno povećanje dopuštenog zagrijavanja rijeka podnijeli su još u lipnju. Tada im je to bilo odobreno i prebrodili su prvi toplinski val. Mi tada to nismo trebali, ali danas trebamo. Oni se više ne mogu spasiti tim mjerama jer fizički ne mogu doći do vode. Čak i kada ih država treba, nisu u stanju isporučiti električnu energiju', upozorio je.
Na pitanje može li ovakva situacija postati dugoročni problem, Medaković je rekao da su nuklearne elektrane projektirane upravo za rad u ekstremnim uvjetima.
'Nuklearne elektrane objekti su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. U velikoj većini slučajeva otporne su na njih. U ovom toplinskom valu, kao i u prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu. U pravilu su spremne izdržati takve ekstremne uvjete', kazao je.
Zaključio je kako građani ne trebaju strahovati za sigurnost opskrbe električnom energijom.
'Mislim da o tome ne trebamo brinuti. Imamo tehničke mogućnosti za proizvodnju. Svi koji donose odluke upoznati su s time i imaju mehanizme koje mogu iskoristiti', zaključio je.